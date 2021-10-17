الحكومة: التحقيق مع الموظفين المنقطعين عن العمل بسبب عدم تلقي اللقاحات

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة كانت تستهدف تطعيم نحو 3 ملايين في قطاع التعليم العالي، «انتهينا من تطعيم 1.2 مليون شخص ويتبقى نحو 1.7 مليون شخص، وهي النسبة الأكبر المتبقية».

وأوضح، خلال تصريحات تلفزيونية، أن طريقة إثبات تلقي الجرعة الأولى سهلة، فيمكن للمواطن الذهاب إلى أي مركز من مراكز اللقاح التابعة لوزارة الصحة والسكان، ليحصل على شهادة «100 مليون صحة» مختومة بشعار الجمهورية ومسجل عليها اليوم الذي تلقى فيه الجرعة الأولى وموعد الجرعة الثانية، وهي الطريقة الأبسط، مشددًا على ان الموظف الذي لا يذهب إلى عمله بدعوى عدم الحصول على اللقاح فإنها ستعتبر فترة انقطاع عن العمل دون مبرر وسيتم تطبيق الإجراءات القانونية للتحقيق.

كيفية إثبات الحصول على لقاحات كورونا

وأضاف «سعد» أن هناك طرقا إلكترونية أخرى مثل موقع وزارة الصحة يستطيع المواطن بموجبها إثبات أنه حصل على اللقاح، مشيرًا إلى أنه يتبقى نصف مليون شخص من أصل 1.6 مليون شخص في منظومة التعليم العام والتعليم الأزهري، أي أنه تم تطعيم 1.1 مليون شخص، ليصل إجمالي من تلقوا اللقاح في الجهاز الإداري للدولة بالإضافة إلى منظومتي التعليم العام والأزهري إلى 4.5 مليون شخص.

المساجد

وأكد أن المساجد ستشهد تطبيق الإجراءات الاحترازية تحت إشراف كامل من وزارة الأوقاف بفرق تفتيشية، مشيرًا إلى أن الوضع الوبائي أصبح أفضل كثيرًا في الموجة الرابعة، رغم كثرة المتحورات بفضل التوسع في عملية التطعيم، حيث إن عدد الحالات الحرجة قلّ كثيرًا عن الموجات السابقة.