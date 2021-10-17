نجل السقا وابنة روجينا يخطفان الأنظار بمهرجان الجونة

ظهر حمزة الابن الأصغر للفنان أحمد السقا على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي، اليوم، برفقة والدته الإعلامية مها الصغير، في العرض الخاص لفيلم «ريش» للمخرج عمر الزهيري، وداعب نجل السقا المصورين مؤديا بعض حركات الأكشن، والتي يقلد فيها والده.

ولم يكن حمزة هو الوحيد من أبناء الفنانين الذي ظهر على السجادة الحمراء، اليوم، فحضرت مايا أشرف زكي بصحبة والدتها روجينا، والتي ظهرت بفستان قصير باللون الزهري، ونشرت الإعلامية بوسي شلبي مقطع فيديو يجمع روجينا وابنتها، عبر حسابها على «إنستجرام».

روجينا برفقة ابنتها في العرض الخاص لفيلم «ريش»

وقالت مايا أشرف زكي، إن ذوقها يختلف عن ذوق والدتها في الفساتين، ولكنها تستعير فساتين من خزانتها لحضور المناسبات، متابعة: «أنا ليا ستايل مختلف بس أوقات ممكن أخد فساتين من دولابها، مثلا زي الفستان اللي لبسته في افتتاح المهرجان».

مايا أشرف زكي على الريد كاربت

ولم تكن تلك المرة الأولى التي تظهر فيها مايا برفقة والدتها على السجادة الحمراء، فسارت برفقتها في عرض الفيلم المغربي «علي صوتك»، ووقفت مايا لتعديل ذيل فستان والدتها خلال التقاطها للصور، لتعلق روجينا «شايفين القمر».