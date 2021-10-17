الحكومة: سنستهدف الصلوات في المساجد والكنائس لتطعيم المواطنين

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن السلاح الوحيد لمواجهة فيروس كورونا اللقاح، وكلما توسعنا في التطعيمات، كلما كان هناك هامشا من الحرية والتخفيف، إذ أن التخفيف من الإجراءات يعد انعكاسا للواقع على الأرض من خلال تراجع الإصابات والضغط على المستشفيات مقارنة بالموجات السابقة، وهو ما شجع الحكومة على اتخاذ قرارات التخفيف.

استهداف تجمعات الكنائس

وأضاف «سعد» خلال تصريحات تلفزيونية: «لذلك لم نتخذ قرارا يتعلق بإلزامية ارتداء الكمامة في المنشآت والمصالح الحكومية ووسائل المواصلات»، مؤكدًا أنه سيتم استهداف التجمعات لتطعيم المواطنين، مثل أيام الجمعة لضمان وجود أكبر عدد من المصلين في المساجد، كما سيتم استهداف تجمعات الكنائس للحصول على اللقاحات فورا.

تخصيص نقاط تطعيم داخل المحاكم

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء: «سيتم تخصيص نقاط تطعيم داخل المحاكم، ووزير العدل سيوفر هذه النقاط حتى يستطيع أي مواطن يذهب لمحكمة تلقي اللقاح، ولن يكون مسموحا بإقامة الدعاوى أو الحصول على الخدمات من الشهر العقاري دون الحصول على اللقاحات».

وأشار إلى أنه سيتم التوسع في نقاط التطعيم بالوحدات المرورية والمساجد والكنائس، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية أتاحت 2000 مركز لتلقي اللقاحات ما بين وزارة الصحة والتعليم العالي ومراكز الشباب.

تخصيص نقاط تطعيم أمام التجمعات السكنية الكبرى

وأوضح: «بعض المواطنين يعزفون عن عمليات التسجيل وليس عن الحصول على اللقاحات، ولو وجد هذا المواطن اللقاح أمامه بجوار سكنه أو أمام المسجد أو الكنيسة سيقبل بشكل كبير جدا على تلقي اللقاحات، وسنسعى إلى تقديم اللقاحات أمام التجمعات السكنية الكبرى مع توفر المزيد من اللقاحات».