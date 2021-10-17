«الجونة السينمائي» ينظم جلسة حوارية للمخرج الأمريكي دارين أرنوفسكي

أقامت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، اليوم، جلسة حوارية مع المخرج الأمريكي دارين ارنوفسكي، بمركز المؤتمرات، بحضور عدد من نجوم الفن الذين توافدوا للاستماع إلى المخرج الكبير.

وحضر الجلسة الحوارية؛ انتشال التميمي، مدير المهرجان، الفنانة بشري، رئيس العمليات، والمخرج أمير رمسيس، المدير الفني للمهرجان، والذين بدا عليهم التفاعل الشديد داخل الجلسة التي أدارتها تيريزا كافينا، مبرمجة المهرجانات ومحللة السيناريو.

وأكد أرنوفسكي، على هامش مهرجان الجونة السينمائي، أن تقنيات التصوير اختلفت حاليا عما كانت عليه قبل سنوات مضت، فيمكن باستخدام الهاتف المحمول أن تحول أفكارك إلى صورة مرئية عالية الجودة، مضيفا أن مشاهدته لأحد أفلام «سبايك لي» بالصدفة جعلت نظرته للسينما تتغير، فتملكه الشغف عند وصوله للمرحلة الجامعية وامتلاكه لعدد من معدات التصوير آنذاك.

كواليس فيلم pi

وأوضح أنه كتب فيلمه الأول pi وأخرجه بموارد محدودة، حيث كان يحتاج لعشرين ألف دولار لإنتاجه، وكان الجانب الأكبر من الإنتاج ينصب على التحميض، ما دفعه للبحث عن ممثل يؤدي دور البطولة بدون أجر، مشيرًا إلى أنه وجد ضالته في البطل وصور الفيلم بتقنية الأبيض والأسود لارتفاع تكلفة التصوير بالألوان حينها.

وشدد على أنه أراد تقديم سينما موضوعية في الفيلم، بحيث يتسلل الجمهور إلى رأس البطل، وذلك بالتزامن مع تطبيق تقنية تقسيم الشاشة التي كانت مطبقة في العديد من الأفلام للتعبير عن المشاعر الإنسانية.

وحضر الجلسة الحوارية عدد من النجوم أبرزهم آسر ياسين، هنا شيحة، أروى جودة، حسن أبو الروس، لبلبة وغيرهم.