برلماني: فتح ملف المناطق غير الآمنة يستهدف الحفاظ على حق الإنسان في الحياة

أشاد النائب ناصر عثمان، عضو مجلس النواب، اليوم، بالجهود التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق حياة كريمة لكل المصريين، دون استثناء، ولا سيما سكان المناطق غير الآمنة الذين عانوا على مدار سنين من نقص في الكثير من الخدمات والحقوق، مشيرا إلى أن اقتحام هذا الملف هدفه الحفاظ على حق الإنسان في الحياة والعيش.

السيسي يقتحم الملفات التي تحتاج جهود مضنية

وقال عثمان، في بيان، إن الرئيس السيسي منذ توليه المسئولية وهو يقتحم الكثير من الملفات التي تحتاج إلى جهود مضنية للتعامل معها والتخلص منها، مضيفا أن المصريين يحيوا حياة كريمة في ظل قيادة رشيدة تسعى لتحقيق الصالح العام.

وقال «عثمان»، إن الوعي بحجم التحديات التي تواجه الدولة المصرية بات أمرا ملحا للغاية، ويستدعي تكاتف كافة الجهات من أجل خلق جيل قادر على فهم متطلبات الأمر الواقع وما تقتضيه الظروف وما تستدعيه تلك الفترة التي تشهد فيها مصر إنجازات ضخمة وفي المقابل بعض الهدامين الذين لا يريدون الخير لمصر ويبثون روح اليأس ويقللون من شأن تلك الإنجازات التاريخية التي تحققت على مدار سبع سنوات لا أكثر.

أهداف مبادرة حياة كريمة

وتهدف مبادرة حياة كريمة إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، والتنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية، فضلا عن الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة، وتوفير فرص عمل لتدعين استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية، وإشعار المجتمع المحلي بفارق إيجابي في مستوى معيشتهم.