زكي عابدين: يومية عامل الحدادة في العاصمة الإدارية الجديدة تصل لـ 500 جنيه

قال اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إن يومية عامل الحدادة في العاصمة الإدارية الجديدة تصل إلى 500 جنيه، لافتًا إلى أن المصريين قادرون على تنفيذ المشروعات الكبرى، ولديهم الخبرة الكافية في هذا المجال، مشددًا على أنه يجب عليهم العمل وعدم انتظار الوظائف الحكومية.

مساحات خضراء ومدارس إنترناشيونال

وأضاف «عابدين»، في تصريحات تليفزيونية، مساء اليوم الجمعة، أنه جرى تسويق نحو 70%، من المساحة الإجمالية للأراضي الاستثمارية في المرحلة الأولى، والتي تعادل مساحتها تعادل مساحة مدينة القاهرة الجديدة بجميع أحيائها تقريبا، مشددًا على أن من لا يشتري في العاصمة «هو خسران».

وأشار رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إلى أن أسعار الوحدات في العاصمة الإدارية مرتفع، لافتا إلى أن أرباح الشركة يجري ضخها في تنفيذ مشروعات الطرق الجاري تنفيذها حاليا على مستوى الجمهورية، موضحًا أن هذا المشروع يعتبر من أفضل المشروعات الكبرى، والأفضل على مستوى الشرق الأوسط، خاصة أنه يُدار بأفضل وسائل التكنولوجيا الحديثة، وتكلفة الحي الحكومي فقط وصلت إلى 60 مليار جنيه حتى الآن.

مميزات الحصول على وحدة سكنية في العاصمة الإدارية

وشرح مزايا الحصول على سكن في العاصمة الإدارية الجديدة، منها أن نصيب الفرد من المساحات الخضراء يصل إلى 20 مترًا مربعًا، فـ30% من المساحة الإجمالية للعاصمة عبارة عن مساحات خضراء، كما أن العاصمة تضم 50 مدرسة دولية، بدأ العمل في 6 مدارس منها حتى الآن، ومن المتوقع زيادة العدد خلال العام المقبل بإجمالي 4 مدارس جديدة، مشددًا على أن جميعها تعمل وفقا للاشتراطات الخاصة بوزارة التعليم، كما أنها تدرس موادها كمثيلتها في الدول الأوروبية.