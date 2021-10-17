«منتجي الدواجن» يوفر البيض بـ48 جنيها للطبق

قال المهندس محمود العناني رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إنه جرى الاتفاق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، على طرح كميات كبيرة من بيض المائده في المنافذ الحكومية التابعة لها، وكذلك المنافذ التابعة لوزارة الزراعة بأسعار أقل من المعروضة بالأسواق والمجمعات السلعية الحرة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن السعر المتوقع لطبق البيض المطروح في المجمعات الحكومية، لن يزيد عن 48 جنيها، لافتا إلى أن سعر طبق البيض من المزرعة في حدود 46 جنيها، وهو سعر مناسب وأقرب للسعر المتداول قبل موجة الغلاء الأخيرة، موضحا أن «الاتحاد» سيوفر الكميات التي تطلبها تلك المنافذ، وبكميات مضاعفة عن التي طلبتها الجهات الحكومية.

العناني: الاتفاق ينهي أزمة البيض قريبا

وأشار إلى أن الاتفاق يحد من الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك، ويساهم في ضبط الأسعار والقضاء على الغلاء، وهذا الاتفاق، سيوفر الاستقرار في السوق، وينهي الأزمة التي تسببت فيها الحلقات الوسيطة، مؤكدا أن قطاع الدواجن من القطاعات الاستراتيجية الناجحة، التي تمكنت من تحقق الاكتفاء الذاتي من البيض بجميع أنواعه، كما جرى تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء، لافتا إلى أن الاتحاد بالتعاون مع الجهات الحكومية، حريص على توفير الدواجن والبيض بأسعار عادلة ومناسبة للمستهلك والمنتج، مع استمرار نجاح صناعة الدواجن والحفاظ عليها.

رئيس اتحاد منتجي الدواجن: صناعتنا تستوعب 4 ملايين فرصة عمل

وتابع أن القطاع يستوعب نحو 4 ملايين فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر، وأكثر من 100 مليار جنيه استثمارات، وساهمت التحركات الحكومية الأخيرة بالتعاون مع القطاع الخاص، في تحقيق نجاحات كبيرة خلال الآونة الأخيرة، وفتح الأبواب التصديرية لها في الأسواق الدولية.

وكانت أسعار الدواجن، ارتفعت في الأيام الماضية، وتخطى سعر طبق البيض حاجز الـ60 جنيها، الأمر الذي تسبب في حالة من الغضب بين الأسر المصرية التي تعتمد على بيض المائدة، كمكون رئيسي في تغذية طلاب المدارس فضلاً عن الأسرة ذاتها.