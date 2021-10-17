«الأوقاف» تكشف تفاصيل فتح دورات المياه بالمساجد

قال الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، إن الوزارة تلقت مطالبات عدة من جموع الشعب لفتح دورات المياه الملحقة بالمساجد وعودة الأمور لطبيعتها فيها، منوهًا إلى أن المساجد توقفت للمرة الأولى في مارس 2020، وتوقف كل الملحقات الخاصة بها؛ ومن ضمنها دورات المياه.

فتح دورات المياه بالمساجد

وأضاف عمر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة»، والذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON»، أن الغلق والفتح بقرار من لجنة أزمة كورونا، موضحًا أن الغلق جاء تطبيقًا لقاعدة شرعية خاصة بتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام؛ عن طريق الحد من كثرة الاختلاط وانتشار الوباء.

إعادة فتح دورات المياه فجر الأربعاء

ولفت وكيل وزارة الأوقاف، إلى بدء تنفيذ قرار إعادة فتح دورات المياه بداية من فجر الأربعاء المقبل، قائلًا إن الوزارة تجري عملية صيانة وتعقيم ونظافة كاملة للدورات، والإعلان عن الضوابط والإجراءات الخاصة بالفتح خلال الفترة المقبلة.

الإجراءات الاحترازية بالمساجد

وأكد أن جميع الإجراءات الاحترازية لا تزال مطلوبة داخل المساجد بالرغم من فتح دورات المياه، مضيفًا: « لا نزال ملتزمين بالإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة والمصلى الشخصي والتباعد الاجتماعي ولن يتغير فيها شيء».