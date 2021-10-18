أخبار محافظة مطروح.. 4 أحداث أهمها دعم الثروة الحيوانية ومربي الماشية

أحداث مهمة شهدها أخبار محافظة مطروح على مدار الـ24 ساعة الأخيرة، وتنشر «الوطن»، من خلال هذا التقرير أهم الأخبار والأحداث التى شهدتها المحافظة وتهم الأهالي والزائرين والمصطافين والسائحين، وذلك ضمن سلسلة من الخدمات التى تقدمها الجريدة لجميع قرائها، فى مختلف الخدمات الإخبارية التى يبحث عنها القراء على محركات البحث على شبكة الإنترنت خاصة «جوجل»، ونلخص من خلال هذا التقرير أبرز الأحداث والأخبار عن محافظة مطروح في مختلف القطاعات.

تنمية الثروة الحيوانية والمراعي في مطروح

أعلن اللوء خالد شعيب محافظ مطروح، الأحد، خلال مؤتمر عقده الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة بحضور الدكتور محمد الحيارى أمين عام وزارة الزراعة بالمملكة الأردنية الشقيقة، والدكتور نعيم مصيلحى مستشار وزير الزراعة للتوسع الأفقى نائبا عن وزير الزراعة، والدكتور هاني الشاعر مدير مكتب الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة مكتب غرب آسيا، وأعضاء اللجنة التوجيهية الإقليمية لمشروع الأنظمة البيئية السليمة لتنمية المراعي، عن توجيهات الدولة بالاهتمام بتنمية المراعي والثروة الحيوانية في الساحل الشمالى الغربى بالتنسيق بين وزارة الزراعة والمحافظة، ودعم المربين بهدف تنمية الثروة الحيوانية، بجانب دعم مشروع الأنظمة البيئية السليمة وإعادة تأهيلها وإدارتها على نحو مستدام وحماية التنوع البيولوجي وتحسين مناطق المراعي الطبيعية وحمايتها، وتحسين القدرات في الاستفادة من النباتات الطبيعية سواء الرعوية أو الطبيعية.

وذكر المحافظ خلال اللقاء، أن هناك دعما لمربي المواشى في مطروح وبلغ عدد المستفيدين من القروض المقدمة من المحافظة عبر صندوق تنمية الثروة الحيوانية، 49 مقترضا من مناطق عمل المشروع بمبلغ 1,2 مليون جنيه، بجانب دعمهم بيطريا، وتقديم منح مشروعات صغيرة للمرأة بالمجتمعات المحلية المستهدفة بالمشروع.

اعتماد مركز تدريب تكنولوجيا المعلومات بجامعة مطروح

قال رئيس جامعة مطروح الدكتور مصطفى النجار، إن لجنة التقييم المشكلة من المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور محمد حسن، مدير الوحدة المركزية للتدريب بالمجلس الأعلى للجامعات؛ اعتمدت مركز التدريب على تكنولوجيا المعلومات بالجامعة، وزارت اللجنة المركز بمقر الجامعة، وتم التأكد من استيفاء المتطلبات، وتوافر أحدث إصدارات الحاسب الآلي والخوادم، وكابلات الإنترنت للتدريب والامتحانات، ويهدف إلى تقديم دورات تدريبية في أساسيات التحول الرقمي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، وتوجهات الدولة لإعداد خريج قادر على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي، حيث جرى تدريب 300 متدرب، وحصولهم على شهادات التحول الرقمي من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا.

قافلة شاملة زراعية بيطرية اجتماعية في مطروح

أعلن محافظ مطروح، عن تنظم جامعة الأزهر الشريف تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بالتعاون مع محافظة مطروح، قافلة تنموية شاملة للمحافظة في الفترة من 27 وحتى 30 أكتوبر الجاري، بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والإغاثات بمجلس الوزراء ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، في مدينة النجيلة غرب مطروح، وتشمل عدة قوافل طبية وأخرى بيطرية وزراعية واجتماعية، بجانب ندوات توعية للمرأة في القرى والنجوع، وجميع الأنشطة بالمجان.

جامعة مطروح توجه دعوة مسابقة «لماذا يلحدون؟»

وجهت جامعة مطروح دعوة تحت رعاية الدكتور مصطفى النجار رئيس الجامعة، لجميع منسوبي الجامعة من الأساتذة والطلاب للمشاركة في المسابقة البحثية التي ينظمها مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، تحت عنوان: «لِمَاذَا يُلْحِدُون»؛ لمواجهة الانحرافات الفكرية والإلحاد في المجتمع، وتشجيع الأفكار الهادفة البنَّاءة الساعية لإصلاح المجتمع، وتقديم الحلول الجذرية لقضايا ومشكلات المجتمع، عبر النوافذ والقنوات المشروعة من خلال الأزهر الشريف.