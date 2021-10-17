أشهر أماكن التنزه بمرسى مطروح في الخريف.. أبرزها يخوت البحر «صور»

تعد مدينة مرسى مطروح من أجمل مدن ساحل البحر الأبيض المتوسط حيث إنها من المدن ذات الطبيعة الخاصة وتتميز بجمال البحر بها، وألوانه الجميلة الفيروزية وطبيعة الصحراء والوديان وحدائق التين والزيتون وجمالها.

تتمتع مطروح ببعض الأماكن السياحية التي تجذب أهالي مطروح للنزهة من خلالها خلال موسم الخريف وحتى موسم الشتاء، ويحرص أهالي مطروح على الذهاب إلى هذه الأماكن بالترتيب مع بعض الشركات التي تنظم الرحلات تزامنًا مع بدء العام الدراسي، بما يتناسب مع الأوقات التي تتيح للجميع الفسحة وأغلبها في «الويك إند» مع نهاية الأسبوع أيام الخميس والجمعة والسبت.

اليخوت في مرسى مطروح

وتتميز مرسى مطروح بوجود رحلات اليخوت في البحر، التي أصبحت من أجمل الرحلات في مدينة مرسى مطروح، وتقل الرحلات في موسم الخريف على عكس موسم الصيف والتي تعمل خلاله من الشروق وحتى الغروب، وتنشط خلال الأيام الحالية في نهاية الأسبوع، ويشاهد من خلالها المواطنين والزائرين مرسى مطروح برؤية جميلة وزاوية جديدة من داخل البح، ويستمتعون بجمال البحر، ويستنشقون اليود، ويشاهدون بعض الجزر والصخور ويمرون بمختلف الشواطىء وسط المدينة من شاطىء روميل ومرورا بشواطئ البوسيت، والليدو، وكليوباترا، والغرام، والعوام، ومطروح العام.

حدائق مرسى مطروح

وتتميز مرسى مطروح بوجود العديد من الحدائق العامة التي تشرف عليها محافظة مطروح التي أصبحت قبلة المواطنين خاصة الأسر في موسم الخريف والشتاء، للخروج والجلوس بها مع الأبناء، وهي حدائق كليوباترا، والغزالة، والعوام، بالإضافة إلى حديقة نادي مطروح الاجتماعي وحديقة النصر، ويتجمع بهذه الأماكن الأسر في الويك إند، ويجذبهم وجود بعض ألعاب الأطفال مع الهدوء والنظام، وانتشار الحدائق في عدة أماكن مختلفة وسط وغرب وشرق المدينة.