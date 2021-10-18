منة فضالي: «حياتي شغل وبيت وكيك بوكس.. وكل سنة بعمل عملية»

قالت الفنانة منة فضالي، إنه كان يتم دعوتها باستمرار إلى مهرجان الجونة لكنها كانت ترفض، مما جعلهم لا يرسلون لها دعوة مرة أخرى، متابعة: «كان بيتم دعوتي في المهرجانات بس أنا بطلت أروح الجونة كذا مرة فبطلوا يبعتولي، وآخر مهرجان كان عن الفضائيات المصرية وروحت اتكرمت ومشيت على طول، قولتلهم عايزة أجي على التكريم وأمشي، أنا مبحبش الزحمة وبقيت خجولة، بقيت أميل للانطواء وأحب قعدة البيت طول الوقت وقاعدة مع والدتي، كل حياتي شغل وبيت وكيك بوكس، بعد سنين كنت بخرج وفسح كتير، بحس نفسي مرتاحة نفسيا وأنا بلعب رياضة، بطلع طاقة عندي».

حريق منزل منة فضالي كان بسبب أكل الكلاب

وأضافت «فضالي» خلال استضافتها في برنامج «مساء DMC» المذاع على فضائية «DMC»، الأحد، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، أن والدتها كانت تجهز طعام للكلاب في الخامسة فجرا ونامت مما تتسب في اششتعال النار في المطبخ واحتراق المكان بالكامل واستيقظت بعد أن شمت رائحة الدخان لأنها تسكن في الطابق الأعلى.

آخر أعمالها الفنية

وأوضحت الفنانة، أنها تستعد لفيلم آخر بعنوان «نيزك»، والذي يتناول قصصا عن الروبوت، مؤكدة أنه سيكون مختلفا عن باقي الأفلام المطروحة في السينما، ويتناول مشاهد جديدة أغلبها أكشن وهو دور جديد عليها، بجانب الانتهاء من فيلم «روحي ليك» وهو من النوع الكوميدي.

أكيد هعمل عملية تجميل

وتابعت: «لما أجي أعمل عملية تجميل هقول، وأنا أكيد هعمل عملية تجميل، كل سنة بعمل عملية، بعمل عمليات نسائية، أنا كان عندي البطانة المهاجرة ودي جت على الرحم، وفتحت بطني قبل كده وعشت على المخدر وفضلت في البيت 55 يوم، وكل سنة بعمل حاجات كده، وهعمل عملية قريبة زيها، هو ليه الواحد لما يقول إنه رايح يعمل عملية تبقى الناس تقول إنه تجميل، عندي أصدقاء كتير شغالين في التجميل بقولهم عاوزة أعمل عملية يقوليلي لأ لسه بدري عليكي، وأنا مش عايزة أغير ملامح وشي بشكل مقبلوش، جربت أعمل كده وحطولي فيلر، روحت البيت فضلت أعيط ومكنتش عارفة أضحك، قولت هي الناس دي عايشة إزاي، كلمت دكتور صاحبي قولتله أعمل إيه، قالي تعالي الصبح واعملك حقنة تدويب».