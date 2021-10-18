تصريحات إسبانية متشائمة حول «كومبرفيجا».. وعملية قتل جماعي في كولومبيا

شهدت بعض الدول خلال الساعات القليلة الماضية، عددا من الكوارث والحوادث، منها، تصريحات مسؤول إسباني من أنه لا نهاية وشيكة في الأفق لثوران «بركان كومبرفيجا»، كما شهدت الهند مصرع 26 شخصا على الأقل عقب سقوط أمطار غزيرة تسببت في دمار في ولاية كيرالا.

قال رئيس «جزر الكناري» الإسبانية، أنخيل فيكتور توريس، أمس الأحد، إنه لا نهاية وشيكة في الأفق لثوران «بركان كومبرفيجا» الذي نشر الفوضى في جزيرة لا بالما منذ بدايته قبل نحو شهر.

وكانت الحمم البركانية، دمرت أكثر من 1833 فدانا من الأراضي في لا بالما، وقرابة 2000 مبنى منذ بدء ثوران البركان يوم 19 سبتمبر الماضي، كما أجلت السلطات الإسبانية، نحو 7000 من السكان من منازلهم في الجزيرة.

وكان «المعهد الجغرافي الوطني» الإسباني، أشار في وقت سابق إلى 42 حركة زلزالية وقعت في الجزيرة، شدة أقواها 4.3 درجة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

بدورها، أشارت الشركة المشغلة لـ مطار لا بالما «أينا»، إلى إلغاء جميع الرحلات القادمة والمغادرة، أمس الأحد، «38 رحلة»، بسبب الرماد المنبعث من البركان، لكن المطار ما زال مفتوحا.

مصرع 26 شخصا على الأقل عقب سقوط أمطار غزيرة تسببت في دمار بـ ولاية كيرالا الهندية

وفي الهند، لقى 26 شخصا على الأقل مصرعهم وفُقد آخرون عقب سقوط أمطار غزيرة تسببت في دمار في ولاية كيرالا الواقعة في جنوبي البلاد، كما أسفرت الأمطار عن تشبع التربة بالمياه وفيضانات وانهيارات أرضية في العديد من مناطق الولاية الهندية، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «شينخوا» الصينية.

وأشارت وسائل الإعلام المحلية في تقارير، إلى الإبلاغ عن فقدان ما يزيد عن 10 أشخاص بسبب الانهيارات الأرضية الناجمة عن سقوط الأمطار الغزيرة، فيما كلفت السلطات الهندية، القوة الوطنية للإنقاذ من الكوارث وقوات الدفاع المدني والجيش والقوات البحرية والقوات الجوية، بالقيام بجهود الإنقاذ والإغاثة.

وفي تونس، انتشلت وحدات من حرس الحدود البحري، 4 جثث في حادثة غرق مركب على متنه 31 مهاجرا غير شرعي، بسبب الحمولة الزائدة، على بعد 6 أميال قبالة شواطئ مدينة المهدية جنو العاصمة التونسية «تونس».

وكان المهاجرون في طريقهم إلى اجتياز الحدود البحرية التونسية خلسة باتجاه الأراضي الأوروبية، فيما تم إنقاذ 7 أشخاص، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «واس» السعودية.

باكستاني يقتل ابنتيه وأحفاده الـ4 في قرية وسط البلاد

وفي باكستان، قالت الشرطة إن مواطنا قتل ابنتيه وأطفالهما الـ4، بإضرام النار في البيت الذي يقيمون فيه لزواج إحدى البنتين على غير إرادته.

وقال مسؤول الشرطة ويدعى «عبدالمجيد»، للصحفيين عبر الهاتف، إن الشرطة تلاحق المتهم منصور حسين، للاشتباه في أنه أشعل النار في البيت، الذي تقيم فيه الابنتان فوزية ومي، في قرية بمنطقة مظفر كرخ في وسط البلاد، مشيرا إلى وفاة زوج مي في الحريق.

وفي كولومبيا، أعلن هانيبال هافيريا كوريا، حاكم مقاطعة أنتيوكيا الواقعة شمال غربي البلاد، مساء أمس الأحد، مصرع 5 أشخاص بينهم 3 مواطنين فنزويليين و2 كولومبيين في بلدية بيتانيا بالمنطقة بعملية قتل جماعي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وتسجل في كولومبيا كل سنة عشرات جرائم القتل الجماعي المتعلقة بأنشطة حركة متمردين وعصابات المخدرات، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال كوريا، في تغريدة نشرها عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر» مساء الأحد، إنه تمت الدعوة لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن برئاسة وزير الأمن في أنتيوكيا، خورخي كاستانيو.

وتدخل مقاطعة أنتيوكيا ضمن قائمة المقاطعات في كولومبيا التي تشهد أكبر أعداد من العمليات من هذا النوع.