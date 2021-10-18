مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين في حادث تصادم بالدائري الأوسطي

شهد الطريق الدائري الأوسطي، مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين في حادث تصادم سيارة «تريلا» بأخرى أجرة.

كانت البداية عندما ورد بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الدائري الأوسطي، وعقب الانتقال تبين تصادم سيارتين «تريلا وأجرة»؛ مما تسبب في وفاة شخصين وإصابة 8 آخرين.

نقل المصابين للمستشفى

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وفي سياق آخر، أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم مروع بين سيارتين «أجرة ملاكي» بالطريق الدائري بمحافظة الفيوم أمام قرية الزملوطى بسبب السرعة الزائدة.

وتنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات متفرقة بالجسد وكسور، وتسبب الحادث في توقف الحركة المرورية على الطريق بسبب وقوع الحادث، كما أسرع المارة على الطريق لإسعاف المصابين، وتم نقل المصابين على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

انتقال 7 أشخاص لنقل مصابي حادث الفيوم

كانت البداية عندما ورد إخطار إلى مديرية أمن الفيوم، من مركز شرطة الفيوم، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين، على الطريق الدائري أمام قرية الزملوطي بنطاق المركز ووجود مصابين.

وتسبب الحادث في توقف حركة المرور على الطريق، وانتقلت 7 سيارت إسعاف إلى مكان حادث تصادم سيارتين، وتبين إصابة 5 أشخاص جرى نقلهم إلى مستشفىفي الفيوم العام.

وأسماء المصابين، هم «حسني علي محمد أبو السعود 59 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وعبد الرحمن السيد أمين 25 سنة مصاب باشتباه كسر بالقدم، ويوسف نبيل أحمد 16 سنة مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وحازم عماد حمدي 19 سنة مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، ويوسف عادل أحمد 17 سنة مصاب بكدمات متفرقة بالجسم».

كما تم إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيق.