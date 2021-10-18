«شوشة»: 5 أفدنة زراعية أخرى لمن ينجح في زراعة حصته من الأرض بوسط سيناء

أكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن الدولة مهتمة جدا بتنمية سيناء، وتعمير المناطق الصحراوية عبر تحويلها إلى جنان خضراء، ضمن استراتيجية الدولة الهادفة إلى تعمير البوابة الشرقية لمصر.

جاء ذلك اليوم، أثناء تفقد المحافظ تجمعي «النثيلة 1 والنثيلة2»، بمدينة نخل بوسط سيناء، وأضاف المحافظ أن هناك تعليمات من القيادة السياسية بضرورة خلق فرص عمل للشباب، وخصوصا في مناطق وسط سيناء، وأن مرحلة التعمير والبناء التي تنادي بها الدولة بدأت ولن تتوقف، ولفت إلى أن تجمعي «نثيلة 1 ونثيلة 2»، ضمن مجموعة كبيرة من التجمعات المستهدفة.

المحافظ: سنكافئ المجتهد بحصة أخرى من الأراضي الزراعية

وأوضح المحافظ أن كل متقدم للحصول على أرض زراعية بتجمع نثيلة سوف يحصل على 5 أفدنة، وبعد 5 سنوات، سوف يتم المرور على المنطقة من خلال لجان مختصة من الزراعة والإسكان ومجلس المدينة والمحافظة، لكتابة تقارير مفصلة عن التقدم الزراعي والإنتاج فى المكان، وحال نجاح تجرية الشاب في زراعة حصته بشكل جيد، سوف تتم مكافئته بتزويد الحصة بخمسة أفدنة أخرى، لتكون حصته 10 أفدنة زراعية في المنطقة.

وثمّن أهالي نخل بوسط سيناء المشروع التنموي، مؤكدين أن الحصول على منزل ريفي و5 أفدنة أرض زراعية هي فرصة لن تعوض، وقال الشيخ «عطية أبو قردود»، عضو مجلس النواب السابق بوسط سيناء، أنه سيتم البدء في الزراعة قريبا، موجها الدعوة لكل شباب المنطقة بضرورة التواجد لأهمية هذا المشروع التنموي: «أوجه دعوة إلى أبناء الوادي، للحضور والحصول على بيت ريفي وأراضي زراعية للمساعدة في تنمية وتعمير المنطقة، ويجب استغلال هذه الإمكانيات الموجودة سواء أرض أو مساكن أخرى، حتى يتم تحقيق الاكتفاء الذاتي».

وأضافت نسرين الحارون مديرة مكتب رئيس مجلس مدينة نخل، أن المنازل تم تصميمها بشكل يتناسب مع طبيعة المكان، بالإضافة إلى المنطقة الزراعية المحاذية ومشروعات الزراعة والثرورة السمكية، وسوف يتم خلال أيام فتح باب التقدم وهذه بشرة خير تزفها الدولة لأهالي سيناء.