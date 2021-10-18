حملة تفتيشية لمحاربة الصيد غير المشروع للطيور المهاجرة بالبحر الأحمر وإزالة 6 مخيمات

نظمت وزارة البيئة حملة تفتيشية، بنطاق منطقة شمال البحر الاحمر للتأكّد من تنفيذ قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته والاتفاقيات الدولية المعنية بالحفاظ على التنوع البيولوجي والطيور المهاجرة، وذلك بالتعاون مع محميات البحر الأحمر والجهات المعنية، ضمن توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمكافحة الصيد غير المشروع للحياة البرية وخاصة الطيور المهاجرة.

إزالة 6 مخيمات لصيد الصقور

وأكّدت ياسمين فؤاد، أنَّ الحملة أسفرت عن تدمير 6 مخيمات لعمليات الصيد الجائر للجوارح وخاصة الصقور، إضافة إلى العثور على صقر حر من نوع (Lanner) ونوعان من صقر الغروب (Sooty falcon) والذي يعد أحد الصقور المدرجة على قائمة الأنواع المهددة بخطر الإنقراض، علاوة على طائري حدأة من الجوارح (Black Kite)، كذلك صقر من نوع (kestrel)، وتمّ اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفة وتحرير محضر والعرض على النيابة.

وكان وردت معلومات إلى الإدارة العامة لمحميات البحر الأحمر تفيد بتجمع عدد من صائدي الطيور بمنطقة شمال رأس غارب وذلك بنحو 30 كم شمالاً باتجاة الزعفرانة طريق «القاهرة – الغردقة»، حيث وجهت وزيرة البيئة بتشكيل لجنة من باحثي البيئة بالإدارة العامة لمحميات البحر الأحمر للتوجة الي المنطقة واستطلاعها والتأكد من قيام بعض الأعمال التي من شأنها مخالفة قانون البيئة والإتفاقيات الدولية التي تنظم التعامل مع الأنواع من الطيور المهاجرة التي تمر من هذه المنطقة مع اتخاذ الإجراءات لحماية الحياة البرية في حالة وجود المخالفة.

«البيئة» تهيب بالمواطنين الحفاظ على الحياة البرية وتجنب الصيد غير المشروع

وأهابت وزارة البيئة، بالمواطنين بضرورة الحفاظ على الحياة البرية وحمايتها بتجنب الصيد غير المشروع لها لأهميتها لحياة الإنسان والبيئة ولعدم التعرض للمسألة القانونية لمخالفة قانون البيئة والاتفاقيات الدولية المعنية بهذا الشأن.

وترفع وزارة البيئة الوعي البيئي بأهمية التنوع البيولوجي وضرورة المشاركة في حماية البيئة، سواء من خلال الاتصال المباشر باللقاءات والندوات أو من خلال صفحة الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أو من موقع الوزارة الإلكتروني.

وفي حالة الاستفسار عن أهمية الحياة البرية أو الإبلاغ عن محاولات الاتجار أو الصيد غير المشروع في تلك الكائنات، يرجى التواصل من خلال الخط الساخن لوزارة البيئة 19808 من الساعة 8 صباحًا وحتى 7 مساءً ما عدا العطلات الرسمية حتى 3 عصرًا أو على رقم واتس آب 01222693333 على مدار الـ24 ساعة طوال أيام الأسبوع.