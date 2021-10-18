تفاصيل حادث الدائري الأوسطي اليوم.. تريلا تصطدم بسيارة أجرة وسقوط وفيات

في تمام السابعة صباح اليوم، شهد الطريق الأوسطي حادثًا مروّعًا، نتيجة تصادم سيارة تريلا بأخرى أجرة محملة بالعمال، من قرية سقارة متجه نحو مدينة 6 أكتوبر؛ ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين.

تفاصيل حادث الدائري الأوسطي

وذكر أحد شهود العيان، في واقعة «حادث الدائري الأوسطي»، أن السيارة التي اصطدمت بالتريلا كانت محملة بالعمال في طريقها إلى مدينة 6 أكتوبر، وفجأة عند ترعة سقارة، اصطدمت بأخرى نقل.

وقال أحد شهود العيان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن السيارة «بيجو» كانت تقف «راكنة» على كوبري الطريق الأوسطي اتجاه سقارة المريوطية، وفجأة اصطدمت بها سيارة نقل، وأسرعنا نحوها لإسعاف المصابين وأبلغنا شرطة النجدة.

بلاغ لشرطة النجدة

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الأوسطي، مما تسبب من سقوط ضحايا ومصابين، وبعد الانتقال لموقع الحادث تبين أن هناك سيارتي «تريلا وأجرة» أصدمتا معًا على الطريق، الأمر الذي أدى لوفاة شخصين وإصابة 8 آخرين.

نقل المصابين لأقرب مستشفى

وعلى الفور وصلت عربات إسعاف لمكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم، ونقل الجثمانين للمشرحة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حول الواقعة وجار التحقيق.

تداول صور حادث الدائري الأوسطي

وبحسب عدة صور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة فور وقوع الحادث، فإن سيارة الأجرة تحطمت بالكامل، وتناثرت أجزاء منها من فوق الطريق الأوسطى؛ مما تسبب في وقوع عدد من المتوفين والجرحى.