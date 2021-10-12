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مواعيد فصل التيار الكهربائي عن المنصورة يومي الأربعاء والخميس

كتب:

صالح رمضان
01:19 م | الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
قطع الكهرباء - أرشيفية

قطع الكهرباء - أرشيفية

أعلنت رئاسة حي غرب المنصورة، بمحافظة الدقهلية، بقيادة اللواء صبري محمد عبده، رئيس الحي، فصل التيار الكهربائي على مدار يومي كما «الأربعاء والخميس»، المقبلين، وتأثر عدد من الأماكن بنطاق حي غرب المنصورة، وذلك لإجراء بعض أعمال الصيانة الدورية يوم الأربعاء الموافق 13 أكتوبر 2021 وتستمر لمدة 4 ساعات من الساعة 10 صباحا حتى الساعة الثانية من ظهر نفس اليوم.

المناطق المتأثر بقطع الكهرباء يوم الأربعاء بالمنصورة

وأوضح حي غرب المنصورة، في بيان له، اليوم، أن المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي لإجراء أعمال الصيانة هي مناطق : «شارع نقابة الاطباء - خلف استاد المنصورة الرياضي - مستشفى المنصورة الدولي - أجزاء من منطقة المرور».

 المناطق المتأثرة بقطع الكهرباء في المنصورة يوم الخميس 

وأشار البيان إلى استكمال أعمال الصيانة يوم الخميس الموافق 14 أكتوبر 2021، وتستمر لمدة 4 ساعات تبدأ من الساعة 10 صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا بنفس اليوم والأماكن المتأثرة بانقطاع التيار الكهربائي لإجراء أعمال الصيانة هي: «منطقة مدينة مبارك - وخلف جامعة الازهر»، وذلك لإجراء أعمال الصيانة بمحطة محولات غرب المنصورة وفقا لبرنامج الصيانة للحفاظ علي جودة التغذية الكهربائية للمشتركين.

وأهابت رئاسة حي غرب المنصورة بالمواطنين والمستشفيات والمخابز وكافة المنشآت الخدمية والجماهيرية باتخاذ اللازم حيال التعامل مع فترة انقطاع الكهرباء.

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