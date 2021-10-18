عضو بـ«الكرمة» للتوجيه الوظيفي: مصر لا توجد بها بطالة لكن العمالة تحتاج التأهيل

قال المهندس عماد نصر، عضو مجلس أمناء مركز «الكرمة للتوجيه الوظيفي»، في الإسكندرية، إن مصر لا تعاني من البطالة، وإنما تعاني من عدم تأهيل العمالة، بالإضافة إلى الفرق بين الأجيال، حيث أن أولويات الأجيال مختلفة، لذا يجب أن يكون هناك توفيق بين أفكار الشباب واحتياجات سوق العمل ومخرجات التعليم.

مشاركة الشباب بمفاهيم أساسية عن العمل

وأضاف «نصر»، في تصريحات صحفية على هامش افتتاح البابا تواضروس الثاني لمركز الكرمة للتوجيه الوظيفي التابع لبطريركية الأقباط الأرثوذكس، أن المركز من المقرر أن يشارك الشباب بمفاهيم أساسية كان من المفترض أن يكتسبوها من التعليم والحياة إلا أن ذلك لم يحدث، بالإضافة إلى مساعدتهم على مهارات التواصل والحاسب الآلي والبرامج الأساسية المستخدمة عليه.

الآليات الجديدة في سوق العمل

وأشار إلى محاولة تبني الآليات الجديدة في سوق العمل وترجمتها إلى خطة عمل المركز ليسير مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل بشكل دائم، لافتا إلى أن مجلس أمناء المركز يضم 4 أشخاص بينهم مهندسين وطبيبين وجميعهم يعملون في تلك الوظائف بل عملوا في وظائف أخرى وتميزوا بها أكثر.

مركز الكرمة للتوجيه الوظيفي بالإسكندرية

وكان البابا تواضروس الثاني، افتتح مركز الكرمة للتوجيه الوظيفي لخدمة المجتمع والشباب السكندري، حيث يهدف إلى مساعدة الشباب على إيجاد فرصة عمل مناسبة كما يتبنى تنمية مهارات الراغبين في الحصول على وظيفة، وتأهيلهم من خلال منحهم فرص للتدريب النظري والعملي في عدة مجالات، وذلك في مراكز التدريب المتخصصة، وعدد من الشركات الكبرى.