طالب يطلق النار على زملائه في مدرسة روسية.. تنمروا عليه

حادثة إطلاق نار أخرى شهدتها روسيا عقب مرور نحو شهر من قيام طالب بفتح النار بجامعة في مدينة بيرم الروسية في الأورال، حيث قام طالب صباح اليوم الاثنين بفتح النار في مدرسة بنفس المنطقة، وبحسب الشرطة الروسية فإن المتهم بإطلاق النار يدرس بالصف السادس.

إطلاق نار ونجاة الطلاب والمدرسين دون سقوط ضحايا

وقالت السلطات الروسية، إنّ الطالب أطلق رصاصتين في سقف وحائط المدرسة، ولم يوقع الحادث أي قتلى بحسب ما أفادت مصادر في الشرطة، فيما أصيب طالب بإصابات طفيفة وجرى اعتقال الصبي مطلق النيران، وعقب سماع إطلاق الأعيرة النارية تمكن 300 طالب و30 مدرساً من الفرار ومغادرة المبنى في قرية سارس بمفردهم للنجاة بحياتهم.

مطلق النار أخذ السلاح سراً من والده وارتكب الحادث

وذكرت وسائل إعلام، أن مدير المدرسة التي شهدت الحادث تمكن من إقناع الطالب صاحب الـ12عاماً بتسليم السلاح، فيما أفادت مصادر أنّ الصبي أخذ السلاح سراً من والده وتوجه به إلى المدرسة محل الواقعة.

تنمر وإطلاق نار

ويذكر انّ السلطات والشرطة الروسية لم تفصح في البداية عن أي معلومات بشأن خلفية الواقعة، ومن جهتها أفادت وكالة «انترفاكس» الروسية للأنباء أن أحد دوافع الهجوم الذي قام به الصبي بعد سرقة سلاح والده هو تعرضه للتنمر في المدرسة من قبل زملائه والمدرسين.

وقررت سلطات المدرسة تعطيل الدراسة اليوم.

وكان طالب بكلية الحقوق قد فتح النار من بندقية صيد منذ شهر في مدينة بيرم، على بعد نحو 1200 كيلومتر شرق موسكو، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 20 أخرين.

وأسفر الحادث الذي وقع في أواخر سبتمبر الماضي عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 14 آخرين بجروح، فيما انتشرت مقاطع فيديو ظهر خلالها الطلاب وهم يقفزون من النوافذ للهرب من المتهم الذي وجه بندقيته صوب جميع المتواجدين.