10 معلومات عن معبد إسنا جنوب الأقصر

يقع معبد إسنا أو معبد خنوم، في مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اضيُفت وأضيفت قاعة أساطين له في العصر الروماني، ويضم المعبد العديد من النقوش الرائعة التي ظلت قائمة حتى اليوم في الأسقف والجدران، كما يعكس المعبد تاريخ عدة عصور تاريخية وتتم حاليًا أعمال ترميم للمعبد تستهدف إزالة الاتساخات والأملاح من الجدران والسقف بغرض إظهار الألوان الأصلية والنقوش الخاصة بالمعبد وإحيائها مرة أخرى.

10 معلومات عن معبد إسنا

1) معبد إسنا أو معبد خنوم تم اكتشافه في أواخر عصر محمد على باشا.

2) المعبد يعود إنشاؤه للعصور الوسطى.

3) معبد إسنا يعتبر آخر معبد وجد قائمًا حتى الآن ضمن 4 معابد كانت توجد في إسنا وتهدمت.

4) بحسب مفتشي الآثار تمت إقامة المعبد على أطلال معبد قديم وهو يعود للأسرة الـ 18.

5) يضم معبد خنوم العديد من النقوش المتميزة ومن ضمنها نقوش تحمل اسم الملك تحتمس.

6) عقب انهيار وتهدم معبد خنوم، تمت إعادة بنائه مرة أخرى في عصر الأسرة الـ 26.

7) يتضمن العديد من النقوش الرائعة ظلت ألوانها حتى الآن كما هي في الأسقف والجدران.

8) تمتد جدران معبد إسنا لأسفل المنازل المحيطة به جنوب الأقصر فهو بُنى وسط هذه المنازل.

9) تم إضافة أجزاء للمعبد في العصور الرومانية، من ضمنها قاعة أساطين ونقوش تعود لعدة عصور مختلفة.

10) تتم حاليًا أعمال ترميم موسعة داخل جدران المعبد لإظهار الألوان والنقوش القديمة.