مستشار وزير الزراعة يلتقي رئيس جامعة الأقصر لبحث سبل التعاون

وصل وفد من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى جامعة الأقصر، اليوم السبت، لعقد لقاء بهدف بحث أوجه التعاون المشترك والتقنيات الحديثة في مجال الزراعة والأغذية، وكان في استقبالهم الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر.

وضم الوفد الدكتور عادل السيد التراس، مستشار وزير الزراعة في التحسين الوراثي لحيوانات المزارع والأستاذ بكلية الزراعة بجامعة القاهرة، فضلًا عن مشاركة الدكتور بركات محمد علي، مدير عام والتناسليات والتلقيح الاصطناعي بالهيئة العامة للخدمات البيطرية.

تجارب فعلية لزيادة الثروة الحيوانية

حضر اللقاء الذي انعقد داخل جامعة الأقصر، الدكتور محمد بشار، وكيل وزارة الطب البيطري بالأقصر، وجمال سيد، أمين عام الجامعة.

من جانبه، أوضح رئيس جامعة الأقصر، تناول اللقاء بحث دعم أواصر البحث العلمي بين الجامعة ووزارة الزراعة لنشر ثقافة التلقيح الاصطناعي والتحسين الوراثي والذي يتم خلال محاضرات وتجارب عملية إنتاجية في المحافظة تهدف لزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية في مجال إنتاج اللحوم والألبان، لافتًا، إلى إن جامعة الأقصر على استعداد للتعاون في مجال التحسين الوراثي النباتي والحيواني على حد سواء.

مستشار وزير الزراعة يشيد بالزيارة

من جانب آخر، أشاد مستشار وزير الزراعة الدكتور عادل السيد التراس، باللقاء المنعقد والتعاون المشترك بين الجامعة ووزارة الزراعة والذي يهدف لسد الفجوة الغذائية من اللحوم الحمراء مع إمكانية توفير كوب لبن نظيف، فضلًا عن التعاون فى كل المجالات الزراعية والحيوانية، مشيرا إلى الدور الكبير الذي تقدمه الجامعة في مجال الثروة الحيوانية والزراعية في المجتمع ودورها المتميز في إعداد خريج واعد يهتم بقضايا مجتمعه.