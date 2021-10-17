إحياء «نافورة البغدادي» بالطريق السياحي في الأقصر.. متوقفة منذ 13 عاما

تستعد محافظة الأقصر لاستقبال الموسم السياحي الشتوي الجديد، فضلًا عن حفل الافتتاح الضخم لطريق الكباش الفرعوني، المقرر في 4 من نوفمبر المقبل، من خلال تنظيف الشوارع وتطوير الميادين داخل الشوارع الرئيسية بالمحافظة، فضلًا عن رصف عدد من الطرق الهامة وإزالة القمامة من مختلف الشوارع داخل أحياء المحافظة.

كما تم إعادة إحياء نافورة مياه البغدادي شرق محافظة الأقصر، بعد توقفها عن العمل لسنوات عديدة.

تشغيل النافورة بعد توقفها 13 عامًا

كشف العميد محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية شرق محافظة الأقصر، عن انتهاء العمل تمامًا في نافورة مياه البغدادي، التي تقع بالقرب من كمين البغدادي شرق محافظة الأقصر، وتشغيلها بعد توقفها عن العمل لنحو 13 عامًا.

تنظيف النافورة وتركيب أرضيات رخام

وأوضح رئيس مركز ومدينة البياضية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أعمال تطوير وتنظيف النافورة تضمنت تركيب أرضيات من الرخام وإزالة القديمة المتهالكة، مع تركيب موتور جديد فضلًا عن تعديل السباكة؛ ليتم إعادة المياه من خلال دائرة مغلقة في إطار ترشيد استهلاك المياه داخل النافورة، تتحرك المياه بشكل دائري فقط داخل النافورة.

في 24 ساعة.. انتهاء العمل بالنافورة

وأكد رئيس مركز ومدينة البياضية، انتهاء جميع الأعمال الخاصة بنافورة البغدادي شرق الأقصر في 24 ساعة فقط، لتظهر بهذا الشكل الحضاري في ظل وجودها في المسار السياحي؛ تزامنًا مع الموسم السياحي الشتوي الجديد.