32 رحلة بالون طائر تحلق في سماء الأقصر

ارتفع عدد رحلات البالون الطائر في سماء محافظة الأقصر، اليوم الاثنين، إلى 32 رحلة، حلقت في سماء البر الغربي، وتحمل على متنها عدد كبير من السياح من جنسيات مختلفة؛ لمشاهدة المعالم الحضارية والسياحية والأثرية والتاريخية من أعلى.

وتأتي الرحلات وسط تأمينات مشدد من قبل الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر؛ لتأمين جولات السياح من وإلى الفنادق السياحية الخاصة بالإقامة، حتى العودة لبلادهم عبر مطار الأقصر الدولي.

رحلات طيران شارتر

وتستقبل محافظة الأقصر هذه الأيام عددًا من رحلات الشارتر السياحة أو رحلات الطيران العارض، تحمل الجنسيات «الإسبانية، الفرنسية، الرومانية، الإنجليزية، البولندية، الهولندية، الروسية، والصينية والكورية»؛ لزيارة معالم المحافظة السياحية في البر الغربي والشرقي ومعابد وادي الملوك والملكات ودير كارتر ومعبد الدير البحري ومقابر النبلاء، ومعبدي الأقصر الكرنك.

إجراءات احترازية خلال الرحلات

وتتم رحلات البالون الطائر وجولات السياح داخل المناطق السياحية من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية من حيث التباعد الإجتماعي واستخدام المطهرات أثناء داخل المناطق السياحية بمحافظة الأقصر، تنفيذًا لتعليمات وزارة الصحة والسكان المصرية حفاظًا على سلامتهم ومنع انتشار وانتقال عدوى فيروس كورونا المستجد «كوفد 19» بين السياح والزوار.

وتستعد محافظة الأقصر خلال الفترة المقبلة، لحفل افتتاح طريق الكباش الفرعوني بحضور عدد كبير من القادة المحليين والدوليين ووسائل الإعلام.