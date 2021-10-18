ضبط شخص بالقاهرة يمنح شهادات دراسات عليا «مزورة»

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما في مجال جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

ووفق بيان صادر عن وزارة الداخلية، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، قيام «أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة»، بإنشاء كيان تعليمي وهمي «كائن بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بالقليوبية»، واتخاذه وكرًا لممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين، راغبي الحصول على شهادات دراسية عليا.

شهادات متخصصة معتمدة «مزورة»

وأشار البيان إلى أن المتهم أعلن على شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» ومواقع التواصل الاجتماعي، أنه يتم منح الطالب عقب التخرج شهادات متخصصة معتمدة من الجهات الحكومية، زاعمًا لضحاياه بكون تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل بالداخل والخارج وذلك بقصد الاستيلاء على أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن استهداف المتهم، وضبطه بمقر الأكاديمية المشار إليه، وعثر بداخلها على «كمية من شهادات تخرج منسوب صدورها للأكاديمية تفيد باجتياز الدارس لبرنامج تدريبى في مجالات مختلفة - كمية من الكتب لبعض المواد العلمية التى يتم تدريسها بالأكاديمية - مجموعة من الكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها إلى الأكاديمية المشار إليها – كمية من ملفات خاصة بالمجني عليهم تشمل أوراق تقدمهم للدورات الوهمية – كمية كبيرة من نماذج أسئلة وإجابات والدرجة العلمية للامتحانات الخاصة ببعض الطلاب بالأكاديمية خلال العام الدراسي - 3 دفاتر إيصالات استلام نقدية تفيد حصول المتهم على مبالغ مالية منهم - 2 أكلاشيه».

اعترافات المتهم

وبمواجهة المتهم بما نسب إليه والمضبوطات التي تم العثور عليها بمقر الأكاديمية، اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.