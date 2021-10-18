«الداخلية» تحصل على المركز الأول عربيًا بمسابقة «التثقيف والتوعية»

حصلت وزارة الداخلية المصرية، متمثلة في الحماية المدنية، على المركز الأول بمسابقة وزراء الداخلية العرب في التثقيف والتوعية.

وشاركت وزارة الداخلية بالمسابقة الدورية التي يعقدها مجلس وزراء الداخلية العرب كل عامين في المجالات التثقيفية والتوعوية التي تتعلق بالحماية (الدفاع المدني)، ومواجهة أخطارها لعام 2021 حول موضوع «دور أجهزة الحماية المدنية في مواجهة جائحة كوفيد 19»، خلال فعاليات المؤتمر العربي الثامن عشر لرؤساء أجهزة الحماية المدنية، التي عُقدت افتراضيًا خلال سبتمبر الماضي.

مواجهة الحوادث والمواقف الطارئة

وذكرت الوزارة، في بيان، اليوم الاثنين، أن ذلك يأتي في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى دعم القدرات الوطنية في مواجهة الحوادث والمواقف الطارئة، لا سيما في مجال تطوير وتحسين جودة الخدمات التي تقدمها كافة قطاعات الوزارة بمختلف تخصصاتها؛ مما يسهم في تعزيز أمن وسلامة أفراد المجتمع وحماية الثروات.

وتستهدف الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع المرور والحماية المدنية بناء منظومة من قيم السلامة العامة والحماية المدنية لدى المواطنين، تراعى البعد الثقافي والبيئي في المجتمع المصري، كما تسهم في اكتساب المواطنين المعارف المتعلقة باعتبارات السلامة من المخاطر المختلفة، وإدراك مواطن الخطورة عند ممارسة الأنشطة اليومية.

جدير بالذكر، أن وزارة الداخلية حصلت على شهادة تقدير من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بمناسبة الفوز بالمركز الثاني في المسابقة الدورية للنشرات التوعوية المتعلقة بالحماية المدنية تحت عنوان «التوعية بكيفية التعامل مع المخاطر الناجمة عن الكوارث»، التي أُعلنت نتائجها على هامش المؤتمر العربي السابع عشر لرؤساء أجهزة الحماية المدنية، الذي عُقد بمدينة «مراكش» المغربية خلال يومي 11-12 سبتمبر 2019.