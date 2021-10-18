الإسكندرية تستعد لموسم الأمطار بنماذج محاكاة لتلافي تراكم المياه

بدأت أحياء الإسكندرية وشركة الصرف الصحي، أعمال الصيانة الشاملة لخطوط الصرف وشنايش الأمطار، للتأكد من صلاحيتها وقدرتها علي استيعاب مياه الأمطار، تزامنا مع رفع درجة الاستعداد لاستقبال موسم الأمطار.

محافظ الإسكندرية نموذج محاكاه الأمطار بكافة الأحياء

وشدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على الجميع بضرورة الاستعداد لاستقبال الأمطار المتوقع هطولها خلال الفترة المقبلة، مع العمل يوميا على أرض الواقع من أجل منع أي تراكمات للمياه في الشوارع.

وشدد على رؤساء الأحياء والمختصين بضرورة إجراء محاكاة بنطاق كل حي وخاصة الأماكن الساخنة التي تتراكم فيها الأمطار للتأكد من درجة الاستعداد .

استعداد حي المنتزه في الإسكندرية للأمطار

وشهد حي المنتزة أول برئاسة المهندسة جيهان مسعود مواصلة الجهود لتنفيذ أعمال رفع كفاءة البنية التحتية والمرافق العامة بنطاق الحي وذلك بالتعاون مع وحدة تطوير العشوائيات، وشركة الصرف الصحي وذلك لحل مشكلة الصرف الصحي بشارع 15، والأنوار المحمدية وتحرير محضر تنسيقي بين الجهات المعنية .

البدء في أعمال مشروع الصرف الصحي بالجزيرة الخضراء والهادف اليإلى تطوير منظومة الصرف الصحي، بتحويل وربط صرف شارع 15 والأنوار المحمدية بمحطة الجزيرة الخضراء، كما تم متابعة آخر مستجدات مشروع الصرف الصحي الخاص بإحلال خط 600 مم الممتد من محطة صرف رقم 6 والكائنة بشارع محمد نجيب مرورا بشارع ابن سلامة وشارع مصطفي كامل وشارع الإمام الشافعي نهاية بمحطة صرف رقم 11 .

حي غرب يستعد لمجابهة الأمطار

وشهد حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان متابعة أعمال تطهير شنايش المطر والمطابق بنطاق حي غرب للتأكد من جاهزيتها لاستقبال فصل الشتاء، حيث قامت المتابعة الميدانية ومسئول المرافق بالحي بمتابعه قيام صرف صحي غرب باستكمال أعمال تطهير الشنايش والمطابق، كما تم تطهير شنايش ومطابق شوارع النقل العام بمنطقة المنشية الجديد، الخديوي ، أمام قسم مينا البصل وتم الوقوف على مدى جاهزيتها استعدادا لموسم الأمطار وجاري استكمال أعمال تطهير الشنايش بنطاق الحي.

حي وسط الإسكندرية يستعد لمجابهة الأمطار

وفي حي وسط برئاسة رجب النقيدي تابع المختصون تطهير 22 مطبق و45 شنيشة بشوارع الحي وتم مراجعة أماكن حدوث التجمعات، كما قامت لجنة تطهير الشنايش المشكلة بالحي بمتابعة تطهير الشانيش والمطابق التي تتم بمعرفة منطقة وسط للصرف الصحي، حيث تم إعادة تطهير مطابق وشنايش شوارع: «اليخت من فؤاد، المسجد الأقصى من الزهور، مساكن طوسون، حسين كامل مرسي بالابراهمية، الكهرمان بالحضرة القبلية، زين العابدين بمحرم بك ، وشارع الفولي بالعطارين، والقرية السابعة بابيس»، وجاري المتابعة اليومية مع شركة الصرف الصحي1.

حي العجمي يستعد لمجابهة الأمطار

وكثف حي العجمي برئاسة السيد موسي أعمال تطهير المطابق بشارع إسكندرية مطروح بالسيارة الخاصة بشفط الرواسب من الحملة الميكانيكية بحي العجمي وذلك بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي إستعداد لفصل الشتاء .