ارتفاع عدد ضحايا حادث الدائري الأوسطي لـ6 وفيات

ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم الطريق الدائري الأوسطي، الذي وقع صباح اليوم بالقرب من ترعة سقارة بالجيزة، إلى 6 وفيات و8 مصابين، إثر تصادم سيارة تريلا بأخرى أجرة محملة بالعمال، الذين كانوا في طريقهم لمدينة 6 أكتوبر، مقر عملهم.

حادث الدائري الأوسطي

وأوضحت التحريات الأولية، أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، والجثامين للمشرحة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حول الواقعة.

وأكدت تحريات المباحث، أن الحادث وقع في تمام الساعة السابعة صباحًا حيث اصطدمت سيارة تريلا بأخرى «بيجو» بها عمال من قرية سقارة التابعة لمركز البدرشين بمحافظة الجيزة.

مصرع 6 أشخاص

وأخطرت المباحث، النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة، وأمرت بضبط وإحضار السائق الهارب بسبب قتل 6 أشخاص في الواقعة.