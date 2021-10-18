أسعار النفط العالمية ترتفع وخام برنت يقترب من 86 دولارا

ارتفعت أسعار النفط العالمية خلال بداية تعاملات الأسبوع الحالي والتي بدأت من الساعات الأولى اليوم الاثنين 18 أكتوبر بعد توقف التداولات في البورصات العالمية يومي السبت والأحد.

وسجلت أسعار النفط العالمية ارتفاعا بأكثر من 1%، حيث ارتفع خام برنت بقيمة 1.01%، والخام الأمريكي بنسبة 1.54%.

وقفز سعر برميل خام برنت، خلال تعاملات اليوم، فوق 85 دولارا، في ارتفاع غير مسبوق منذ نحو 7 سنوات، وشهدت الأسعار ارتفاعًا كبيرًا بعد اجتياح إعصار «إيدا» خليج المكسيك، والذي جاء كتحول في أسعار النفط.

العقود الآجلة لخام برنت تسجل 83.55 دولار

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بما يعادل 1.01% إلى 85.72 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بما يعادل 1.54% إلى 83.55 دولار للبرميل.

ويتوقع المستثمرون، ارتفاعا في الطلب على النفط بفعل مخاوف الأسواق على الإمدادات مع خروج العالم ببطء من أزمة كوفيد-19، وساهم إطلاق اللقاحات بتخفيف تدابير الإغلاق العام الجاري.

ما تزال أزمة ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا تشكل عاملا إيجابيا لأسعار النفط الخام، بالتزامن مع انتقال عديد الدول إلى النفط مقابل الغاز الطبيعي المرتفع، في توليد الطاقة الكهربائية، وعمل المصانع.

وأشار محللون إلى انخفاض حاد في مخزونات النفط في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لتسجل أدنى مستوى لها منذ 2015.

ومن جانبه، أشار الدكتور جمال القليوبي، أستاذ البترول والطاقة بالجامعة الأمريكية، إلى أن أسعار النفط من المتوقع ارتفاعها مرة أخرى لتسجل أعلى معدلاتها، حيث يشهد السوق العالمي حالة من التعطش للنفط، وهناك عجز يصل إلى 2.5 مليون برميل، وذلك بعد عودة مؤشرات الطلب للارتفاع مرة أخرى على خلفية زيادة فتح المنشآت وعودة الحياة إلى طبيعتها تدريجيا.