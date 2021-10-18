لقاح فرنسي من «فالنيفا» يتفوق على «أسترازينيكا» في مواجهة كورونا

قالت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، إن لقاح شركة فالنيفا الفرنسية المضاد لفيروس كورونا المستجد، يمنح استجابة مناعية أقوى من لقاح أسترازينيكا البريطاني السويدي، كما أن له آثار جانبية أقل بكثير، وذلك بحسب نتائج التجارب المنشورة بعد شهر من إنهاء المملكة المتحدة صفقة اللقاحات مع الشركة الفرنسية والتي كانت تقدر بحوالي 1.4 مليار يورو، وتابعت الصحيفة البريطانية أنه بحسب البيانات الأولى من المرحلة الثالثة للتجارب، فإن المشاركين الذين تلقوا اللقاح الفرنسي كانت لديهم أجسام مضادة أكثر من الذين تلقوا جرعة لقاح أسترازينيكا.

اللقاح الفرنسي على الطريق الصحيح

ونقلت الصحيفة البريطانية عن البروفيسور آدم فين ، أستاذ طب الأطفال في جامعة بريستول، إن الاستجابات المناعية بعد استخدام اللقاح الفرنسي كانت مثيرة للإعجاب ومشجعة للغاية، واتبع اللقاح الفرنسي الطريقة التقليدية لتصنيع اللقاحات بنسبة أكثر من اللقاحات المنتشرة حتى الآن في المملكة المتحدة وأوروبا وأمريكا الشمالية، وتشير هذه النتائج إلى أن هذا اللقاح الفرنسي يسير على الطريق الصحيح للعب دور مهم في التغلب على وباء كورونا.

الحكومة البريطانية تستثمر في مصنع فالنيفا

من جهة أخرى، ارتفعت أسهم شركة «فالنيفا» الفرنسية بنسبة 32 في المائة اليوم، بعد أن كانت قد انخفضت بنسبة 42 في المائة في يوم واحد الشهر الماضي، بعد أن قالت حكومة المملكة المتحدة إنها أنهت اتفاقها لشراء ما لا يقل عن 100 مليون جرعة من اللقاح، وحينها، اتهمت الحكومة البريطانية شركة تصنيع اللقاحات الفرنسية بخرقها للاتفاق، وهو ما نفته «فالنيفا» بشدة، واستثمرت حكومة المملكة المتحدة في مصنع «فالنيفا» في اسكتلندا، بشكل جزئي لدعم الإنتاج المحلي للقاحات، وذلك عندما أعلنت عن الاستثمار في المصنع خلال أغسطس 2020، ووصف كواسي كوارتنج، وزير الأعمال البريطاني حينها المصنع بأنه «قوة لإنتاج لقاحات».