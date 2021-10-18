تعرف على الجداول الدراسية بكلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ

مع بدء العام الدراسي الجديد، يبحث الكثير من الطلاب عن الجداول الدراسية بكلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ، وخاصة الطلاب المغتربين الذين التحقوا بالكلية في العام الدراسي الجديد 2021-2022، لضبط مواعيدهم والالتزام بمواعيد المحاضرات والسكاشن، بعدما نظمت الكلية حفل استقبال للطلاب الجدد الملتحقين بالكلية بأقسامها المختلفة، بحضور الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور رضا صالح، المشرف على الكلية، والدكتور تامر مدحت، وكيل كلية الذكاء الاصطناعي.

وتستعرض «الوطن»، كل ما تريد معرفته عن الجداول الدراسية بكلية الذكاء الاصطناعي جامعة كفر الشيخ، بمتخلف مستوياتها في إطار ما تقدمه من خدمات للطلاب والقراء على مدار الساعة.

الجداول الدراسية بكلية الذكاء الاصطناعي جامعة كفر الشيخ.. المستوى الأول

وأعلنت الكلية عن الجداول الدراسية بكلية الذكاء الاصطناعي جامعة كفر الشيخ، للمستوى الأول، والتي تكون الدراسه به على مدار 4 أيام بواقع من 3 لـ5 محاضرات، وتكون الدراسة في مدرجات 1 و2 بينما تكون السكاشن بمعمل رقم 7 داخل الكلية، ويمكن لطلاب المستوى الأول الإطلاع على الجدول الدراسي من هنــــــا، والمواد التي يتم تدريسها والأساتذة الذين سيحاضرون بالمواد الدراسية.

الجداول الدراسية بكلية الذكاء الاصطناعي جامعة كفر الشيخ.. المستوىين الثاني والثالث

كما أعلنت الكلية، الجداول الدراسية بكلية الذكاء الاصطناعي جامعة كفر الشيخ للمستوى الثاني، بواقع 5 أيام دراسية ومن 3 لـ 4 مواد يوميا، بالإضافة إلى تكثيف ورش العمل بالمعامل المتخصصة بعد تقسيم الطلاب لمجموعات، على أن تكون المحاضرات بمدرج وقاعة 2 بينما تكون السكاشن والورش بمعامل 4، 5، 7 ويمكن للطلاب الإطلاع على الجدول الدراسي من هنــــــا، ومواعيد المحاضرات، بينما اعتمد الجدول الدراسي للمستوى الثالث عام على السكاشن وورش العمل والابتكارات، بواقع 5 أيام أسبوعيا ويمكن معرفة الجدول الدراسي من هنــــــــا، وكذلك المحاضرون والمجموعات.

الجداول الدراسية بكلية الذكاء الاصطناعي جامعة كفر الشيخ..البرنامج الخاص

بينما أعلنت الكلية عن الجداول الدراسية بكلية الذكاء الاصطناعي جامعة كفر الشيخ لبرنامج الذكاء الاصطناعي الحيوي الخاص وهو بمصروفات دراسية نحو 20 ألف جنيها، حيث يدرس طلاب المستوى الأول بالبرنامج 4 أيام، ويمكنهم الإطلاع من هنـــــــا، على الجدول كاملا، بينما يدرس طلاب المستوى الثاني 5 أيام ويمكنهم معرفة أماكن المحاضرات والمواعيد من هنــــــــا، فضلا عن المحاضرين.