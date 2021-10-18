4 وزراء يفتتحون مصنعا لإنتاج أعلاف حيوانية وداجنة في الوادي الجديد

افتتحت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والسيد القصير، وزير الزراعة، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مصنعا لإنتاج الأعلاف الحيوانية والداجنة، وذلك خلال زيارتهم لمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد.

وقالت وزيرة التجارة والصناعة، بحسب بيان عنها، إنّ المصنع الجديد يعد إضافة مهمة لحركة التنمية الصناعية بالمحافظة، خاصة أنّ الوادي الجديد يمتلك كل المقومات للتوسع في محور التنمية الصناعية، خاصة في مجالات التصنيع الغذائي والزراعي.

جامع: المصنع الجديد باستثمارات 55 مليون جنيه وحجم إنتاج 400 طن يوميا

ولفتت جامع، إلى أنّ استثمارات المصنع الجديد تصل إلى 55 مليون جنيه، وحجم الإنتاج يصل إلى 400 طن يوميا، ويقع على مساحة 4500 متر مربع.

وتفقد الوزراء، يرافقهم اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، إحدى مزارع إنتاج التمور، وافتتح واحة الحرير، كما تفقد مشروع الصوب الزراعية، وشارك في الجولة محافظي بورسعيد والسويس ومطروح وأسوان وكفر الشيخ.