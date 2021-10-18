رئيس القطاع الديني بالأوقاف: السيسي وجّه ببناء الوعي الرشيد (فيديو)

قال الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه ببناء الوعي الرشيد، وهو فهم النص وتطبيقه على الواقع المعاصر بثوابت أساسية لا يمكن تغييرها، موضحا: «النص ثابت لكن الإشكالية تكمن في كيفية فهمه، فالمشكلة الرئيسية أنّ البعض يعاني من الجمود والانغلاق، وبالتالي فتجديد الخطاب الديني معني بكيفية فهم النصوص فهما صحيحا».

عبدالعزيز: تنظيف الأسنان بمعجون الأسنان لا يخالف السنة

وأضاف رئيس القطاع الديني في وزارة الأوقاف خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، أنّ الإسلام دعا إلى النظافة، وكثيرون يعتقدون أنّ السواك هو الغاية والأساس، لكن في فهم العصر الحديث، فالسواك «وسيلة»، متابعا: «لو نظفنا الأسنان بالمعجون أو الغسول لا نكون خالفنا السنة، لأن غاية السنة هي النظافة، فالغاية من السواك هو النظافة والتطهير».

أحدث إصدارات الوزارة كتاب بعنوان العقل والنص

وأكد رئيس القطاع الديني في وزارة الأوقاف: «عندما نقول إنّ السواك أو الثوب القصير هو الدين، فهذا الأمر يعد فهما خاطئا، ومن أحدث إصدارات الوزارة كتاب بعنوان العقل والنص، وقدمنا العقل على النص، لإيصال رسالة مفادها أنّه قبل قراءة النص يجب إعمال العقل في فهمه، لأننا إن لم نفهم النص سنكفر ونضرب ونفسد ونخرب ونقول إنّ المجتمع كله فاسد وبه بدع»، مؤكدًا أنّ الإسلام متطور وصالح لكل زمان ومكان ويجب أن نفهم النص فهما صحيحا.