توقعات طقس 72 ساعة مقبلة: معتدل على القاهرة لطيف ليلا

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عبر بيان صادر عن خبرائها اليوم، توقعات حالة الطقس المتوقعة خلال الـ3 أيام المقبلة، في الفترة من غد الثلاثاء الموافق 19 أكتوبر الحالي، وحتى الخميس الموافق 21 من الشهر ذاته.

ويتوقع الخبراء أن يسود نهارًا طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، ويكون لطيف ليلًا على كافة الأنحاء.

ويتوقع خبراء الأرصاد أن تتساقط غدًا أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشرقية بنسبة 20% على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من جنوبي سيناء والبلاد على فترات متقطعة، فضلًا عن تكوّن الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

أما يومي الأربعاء والخميس، فتقل فرص سقوط الأمطار، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء، وتتكوّن الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة على النحو التالي:

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 19 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 19.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 20.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 23.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 21.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 22.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 20 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 18.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 20.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 24.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 19.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 22.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 21 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 18.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 20.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 23.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 19.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 21.