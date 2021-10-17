توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. أمطار خفيفة ونشاط للرياح ببعض المناطق

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، عن توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة، إذ أنه من المتوقع أن يسود غدا الاثنين طقس معتدل على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء أثناء النهار، لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومعتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، أثناء الليل، كما توجد فرص لسقوط أمطار على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وعن طقس الثلاثاء، فمن المتوقع أن يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، نهارا، لطيف على شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء ليلا، كما توجد فرص لسقوط أمطار على مناطق من السواحل الشرقية على فترات متقطعة.

أما بالنسبة لطقس الأربعاء، فمن المتوقع أن يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا، لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة على النحو التالي:

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 18 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 19.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 20.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 24.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 20.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 19 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 19.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 20.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 23.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 21.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 20 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 18.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 20.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 24.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 19.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 25.