تأجيل محاكمة أيمن بهجت قمر في «التهرب الضريبي» لـ22 نوفمبر

قررت محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة المؤلف والشاعر الغنائى أيمن بهجت محمد محمد قمر، في اتهامه بالتهرب من دفع 513 ألف جنيه للضرائب، لجلسة 22 نوفمبر المقبل؛ للتصالح.

تهرب أيمن بهجت قمر من دفع نصف مليون جنيه للضرائب

كشفت القضية رقم 62 لسنة 2016، تهرب المؤلف والسيناريست أيمن بهجت محمد قمر الشهير بـ«أيمن بهجت قمر»، من دفع 513 ألف جنيه، من الضرائب المستحقة على الأغاني والمؤلفات الغنائية، في الفترة من 2009 حتى 2013.

وفقا لوزارة المالية، فإن القانون فرض غرامة مالية حدها الأدنى 200 جنيه، والأقصى 2000 جنيه، على من يمتنع عن تقديم الإقرار الضريبي في موعده، أو قدمه متضمنا بيانات غير صحيحة، تؤثر بما يجاوز 10% من دين الضريبة.

وعن عقوبة التهرب من أداء الضريبة، فقد أكد القانون، أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها، لكل ممول خالف أحكام هذا القانون، بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه.