أيمن بهجت قمر يدافع عن حسن أبو الروس: ولد في منتهى الذكاء

دافع الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر، عن الفنان حسن أبو الروس، إثر الانتقادات التي تعرض لها الأخير، بعد طرح فيديو كليب أغنية «فلتت مني» مع الفنانة دينا الشربيني، وارتدائه جلبابًا ملونًا بدون أكمام، شبهّه بعض المتابعين بملابس النساء.

وكتب أيمن بهجت قمر، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلًا: «خفوا على حسن أبو الروس، على فكرة ولد في منتهى الذكاء».

أيمن بهجت قمر معجبًا بالفنان حسن أبو الروس: مصر بتتكلم عنه

وفي رده على بعض متابعيه الذين هاجموا حسن أبو الروس، قال أيمن بهجت قمر: «ما نقدرش لسه نحكم على الولد، ده في منتهى الذكاء، مصر كلها بتتكلم عنه، وعنده الفرصة بعد كده يقدم نفسه صح بشغله، هو مغلطش في حد».

وتابع: «هو نجح في أول خطوة إنه يخلي الناس كلها تعرفه ولفت الأنظار، قدامه فرصة بقى في شغله يقدم نفسه صح».

حسن أبو الروس يظهر دون زوجته في الجونة

وظهر حسن أبو الروس، على السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي نهاية الأسبوع الماضي، بإطلالة غريبة، مرتديا بدلة تحمل العديد من الألوان المتداخلة، فضلًا عن ظهوره دون زوجته مصممة الجرافيك غادة والي، رغم حداثة زواجهما، الذي أقيم في شهر يونيه الماضي.

وتسبب غياب زوجة حسن أبو الروس عن افتتاح مهرجان الجونة، في إثارة تساؤلات عدد من المتابعين، حول حقيقة انفصالهما، رغم زواجهما منذ نحو 4 أشهر فقط، خصوصًا مع قيام كل منهما بالغاء متابعة بعضهما البعض على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وبالتزامن مع فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، والذي انطلق مساء الخميس الماضي، طرح حسن أبو الروس ودينا الشربيني، فيديو كليب أغنية فلتت مني، من كلمات أبو الروس، وألحان ديزل، وحققت مشاهدات تقترب من 350 ألف مشاهدة.