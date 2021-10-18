«حياة كريمة» تهنئ المصريين بالمولد النبوي الشريف: ذكرى عطرة

هنأت مؤسسة «حياة كريمة» عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك»، الشعب المصري والأمة الإسلامية، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، قائلة: «تتقدم أسرة حياة كريمة بالتهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة ذكرى مولد نبينا الكريم، الذي أرسى بحكمته وموعظته الحسنة الأساس العظيم والخالد للإنسانية جمعاء، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه الذكرى العطرة بالخير واليمن والبركات والمزيد من الرخاء والتقدم لوطننا الكريم».

«حياة كريمة» يجمع 30 وزارة وهيئة تنفيذية معاونة في الدولة

وأعلنت غادة البهنساوي، رئيس المركز الإعلامي لمؤسسة «حياة كريمة»، إنّ مشروع «حياة كريمة» له مكتسبات كبرى، أبرزها أنّه يجمع 30 وزارة وهيئة تنفيذية معاونة في الدولة، و23 جمعية أهلية، ما يظهر تعاون مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية الشاملة للإنسان، سواء التعليم أو الصحة أو السكن الكريم، أو التمكين الاقتصادي، ويضمن أثرًا إيجابيًا على حياة المواطن في مصر، لافتة إلى وجود سلسلة من شراكات النجاح على الأرض، في ضوء بروتوكولات تعقدها المبادرة مع شركاء النجاح.

4 قضايا رئيسية تركز عليها المبادرة لزيادة الوعي

وأضافت رئيس المركز الإعلامي لمؤسسة «حياة كريمة» في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أمس الأحد، أنّ أحدث ما جرى في المبادرة توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي في يوليو الماضي، لإطلاق مبادرة بعنوان «بالوعي مصر بتتغير للأفضل»، وطُبقت الأسبوع الماضي في محافظة بني سويف، والمبادرة تستهدف 4 محافظات ستُطبق فيها تباعًا.

وشددت البهنساوي، على أنّ هناك 4 قضايا رئيسية تركز عليها المبادرة لزيادة الوعي فيها، ومنها الزيادة السكانية، والزواج المبكر، والتمكين الاقتصادي، وتنمية الطفولة المبكرة، مؤكدة أنّ الهدف هو التوعية لأكثر من 15 ألف أسرة في بني سويف، وجار تطبيقها في محافظة المنيا بدءً من الغد.