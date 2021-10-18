رئيس جامعة دمنهور يعلن عن مسابقة لأفضل آداء تدريسي في المدرجات

أعلن الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور عن مسابقة لأفضل محاضر ويتم اختياره من الطلاب واختياره يعتمد على ابتكار طرق جديدة فى التعليم وتطبيقه للاستبيان في نهاية كل محاضرة لقياس مدى رضاهم عن العملية التعليمية، مؤكدا ضرورة تطبيق واتباع التعلم الممتع هو نهج شامل للتعليم يهدف إلى رعاية شغف التعلم والتطوير المستمر طوال الحياة.

وأشار أن التعليم الممنهج يساهم في رفع الدافع للتعلم، وإحداث حالة من التدفق والمشاركة الفاعلية باستخدام طرق ممتعة ومبتكرة للتعلم، الذي يحول الموقف التعليمي بكل عناصره ومضمونه التعليمي بصورة منضبطة ومتناسقة إلى خبرات تعليمية مرنة وممتعة يشارك الطالب في تحديد مكوناتها، بغرض اكتساب المعرفة مع تحقق المتعة.

رئيس الجامعة: العمل الممنهج هو عمل استراتيجي يهدف إلى تطوير الموقف التعليمي

وتابع رئيس جامعة دمنهور أن العمل الممنهج هو عمل استراتيجي يهدف إلى تطوير الموقف التعليمي بصورة دقيقة من خلال تنظيم يهدف إلى إمتاع المتعلمين بما يتعلمونه، ويكسر مشاعر الملل أو الإحباط التي قد تصاحب المواد التعليمية ذات الطبيعة الأكاديمية القائمة على الاستدلال والمنطق.

وأوضح صالح أن الضرورة الملحة لتغيير نمطية الموقف التعليمي والتجديد والابتكار فيه لخلق حالة من التوازن بين واقع المتعلم المعزز بكافة التقنيات الحديثة وعوامل الجذب وغرفته الصفية التي ظلت على نمطيتها، جعلت من التعلم الممتع مطلبًا وضرورة، واعتبار أن التعلم الممتع يقوم على مرور المتعلم بالخبرة التعليمية بنفسه وهو الأمر الذي يمنحه فرصة أفضل لاكتساب المعرفة واستيعابها ويتحقق من خلال الممارسات التي يحقق من خلالها المتعلم ذاته عند مشاركته مع أقرانه شعوره بمتعة الإنجاز والتنافس.

وأشار إلى أن طبيعة خبرات التعلم للمتعة التي تقوم على المنافسات والمحاكاة وجمع البيانات يفرض بطبيعة الحال على المتعلمين حدوث حالة من الفضول المعرفي لاكتساب المعارف والمهارات المقصودة.

لن يسمح بدخول الحرم الجامعي إلا بشهادة لقاح كورونا

و شدد «صالح»، أنه لن يسمح بدخول الحرم الجامعي إلا بشهادة التحصين للتأكد من تلقي لقاح كورونا حيث أن خطة تلقي اللقاحات ضد فيروس كورونا بجامعة دمنهور تهدف إلى التحصين بلقاح آمن وفعال لتقليل فرص الإصابة بعدوى COVID-19 والحد من أعراضها واكتساب الجسم مناعة تجاهها، بما يساهم في استعادة الحياة الطبيعية التي تمكن الجامعة من مواصلة العملية التعليمية وعودة العديد من الأنشطة.

يذكر أن جامعة دمنهور وضعت خطة تنفيذية لتلقي لقاح فيروس كورونا، وتم تطعيم جميع العاملين بالجامعة، في إطار الخطة الشاملة للدولة لحماية المواطنين، حيث وفرت الجامعة 3 نقاط للتطعيم، و6 نقاط لتسجيل الطلاب، موزعين على المجمع العلمى والمجمع النظرى، لاستيعاب الطلاب القدامى والجدد.