بالصور.. انطلاق فعاليات حملة «بالوعي مصر بتتغير للأفضل» في المنيا

أعلن الحساب الرسمي لمؤسسة «حياة كريمة» على «فيس بوك» أنه تم إطلاق مبادرة «بالوعي مصر تتغير للأفضل»، بحضور سيدات وفتيات قرى العدوة للتوعية بـ٥ محاور رئيسة وهي: (الصحة الإنجابية «اثنين كفاية» ، مشروعات تنمية المرأة الريفية ، تكافل و كرامة، تنمية وطفولة، حياة كريمة)، بالاضافة إلى عيادات خارجية نساء وأطفال، وذلك بمحافظة المنيا، مركز العدوة، وفي إطار بدء فعاليات حملة «بالوعي مصر بتتغير للافضل» التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة «حياة كريمة» والمقرر استمرارها لمدة ١٠ ايام بمحافظة المنيا.

عرض مسرحية توعوية عن قضايا القرى المصرية الخاصة بموضوعات الزواج المبكر

حيث تم تقسيم الحضور من قري مدينة العدوة الي الفاعلية على مدار يومين بإجمالي ١٢ قرية عدد ٦ قري لليوم الواحد لتغطية أكبر عدد من السيدات للإستفادة بالخدمات المقدمة، بداية أمس توافد الحضور من قرى (القايات، برمشا، عطف حيدر، بني وركان، شمس الدين، منشية عبدالله)، بالاضافة إلى عرض مسرحية توعوية عن قضايا القرى المصرية الخاصة بموضوعات الزواج المبكر والصحة الإنجابية لتسليط الضوء على تلك القضايا.

جاء ذلك بحضور كل من: الدكتورة أسماء عبد القادر، منسق مساعد مؤسسة حياة كريمة بالمنيا، والدكتورة مريم ملاك، منسق ميداني مركز العدوة.

«حياة كريمة» تتقدم بالتهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي

وتقدمت مؤسسة «حياة كريمة» منذ قليل عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك» بالتهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة ذكرى مولد نبينا الكريم، قائلة: «تتقدم أسرة حياة كريمة بالتهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة ذكرى مولد نبينا الكريم، الذي أرسى بحكمته وموعظته الحسنة الأساس العظيم والخالد للإنسانية جمعاء، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه الذكرى العطرة بالخير واليمن والبركات والمزيد من الرخاء والتقدم لوطننا الكريم».