حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 19-10-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الثور يدفع ويسيطر على كل التحديات التي يواجهها حتى تصبح تلك التحديات تاريخًا، إذ يعرف بأنّه شخصية مثابرة.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيًا

الأفلاك تنصحك أن تتأمل في صمت حتى تتأكد أنك على الطريق الصحيح.. لا تعلن خططك ولا تفخر بإنجازاتك.

حظك اليوم برج الثور عاطفيًا

القمر وعطارد متنافران في منزلي الصحة واليوم مناسب للاهتمام بصحتك وسلامتك وتجنب المغامرة، ولا تتحدث عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان محمد رياض، ويوافق تاريخ ميلاده 25 أبريل.