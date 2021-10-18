حظك اليوم برج الثور الاثنين 18-10-2021 مهنيا وعاطفيا

الثقة في الآخرين وتقديم حسن النية تجاههم، أحد أبرز صفات مولودة برج الثور، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيا

القمر في منزلك الثاني عشر، وعليك أن تبقى متحفظا، ولا تعلن عن خططك.

حظك اليوم برج الثور عاطفيا

لا تتذمر إذا تعطلت أمور، ولا تكلف نفسك أكثر من طاقتها، ولا تتحدث عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، ويوافق تاريخ ميلادها 16 مايو.