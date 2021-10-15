حظك اليوم برج الثور الجمعة 15-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يمتلك مولود برج الثور شخصية قوية كما أنه صبور، وهمته عالية ويصعب إحباطه ويعرف عنه أنه محب للعمل ومثابر ويثق في قدراته، ويجتهد لتحسينها، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيا

القمر معاكس وقد تكون هناك مضايقات في النواحي العملية والمادية وعليك أن تنظم أفكارك وأولوياتك وأن تتعامل بهدوء.

حظك اليوم برج الثور عاطفيا

الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تحسن التصرف أمام المضايقات.

من أبرز مشاهير برج الثور الفنانة أصالة ويوافق تاريخ ميلادها 15 مايو.