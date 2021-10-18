حظك اليوم الاثنين 18-10-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

تنقسم الأبراج في دائرة الفلك إلى 4 مجموعات، هي: الأبراج الترابية، النارية، المائية مثل برج الدلو، والهوائية، قراءة الطالع يوميا، يحرص عليه عدد كبير من المهتمين بعالم الأبراج الفلكية، التي تختلف من برج لآخر، وفقا لحسابات عالم الفلك، التي تخبر البعض ببعض أحداثهم اليومية.

وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 18-10-2021 على الصعيد المهني

القمر يساعدك أن تتجه بثقة نحو أهدافك، فقط انتبه لحماية حقوقك.

حظك اليوم برج الحمل 18-10-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يمنحك اليوم نشاطًا وسحرًا وجاذبية.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان حسين فهمي، ويوافق تاريخ ميلاده 17 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 18-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر وعليك أن تبقى متحفظا ولا تعلن عن خططك.

حظك اليوم برج الثور 18-10-2021 على الصعيد العاطفي

لا تتذمر إذا تعطلت أمور ولا تكلف نفسك أكثر من طاقتها، ولا تتحدث عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، ويوافق تاريخ ميلاده 16 مايو.

حظك اليوم برج الجوزاء 18-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات يمدك باليقظة والنضج وتحسم اليوم موضوعا حيويا.

حظك اليوم برج الجوزاء 18-10-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. تتمتع اليوم بروح منفتحة تدفعك للتواصل بحب مع الأحباب والأصحاب.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الممثل الأمريكي مورجان فريمان، ويوافق تاريخ ميلاده 1 يونيو.

حظك اليوم برج السرطان 18-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس يضع الهموم على عاتقك، ومع ذلك تتصرّف بحكمة وتثبت أنك على قدر المسئولية.

حظك اليوم برج السرطان 18-10-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط تستمر في ملاحقة طموحاتك ورغباتك، فقط تحكّم في انفعالاتك ولا تظهر اندفاعا.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان شريف سلامة، ويوافق تاريخ ميلاده 12 يوليو.

حظك اليوم برج الأسد 18-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمدك برشاقة ذهنية تساعدك على التقاط كل شيء.

حظك اليوم برج الأسد 18-10-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الحب تدعمك وتعطي للحب مذاقا مختلفا وتتواصل اليوم مع من تحب بتلقائية.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان خالد عجاج، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.

حظك اليوم برج العذراء 18-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يساعدك على دراسة شئونك المالية وتخطط جيدا لتنمية مدخراتك.

حظك اليوم برج العذراء 18-10-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. تقترب اليوم بلطف ممن تحب وتجد الوسيلة للتطور ولاكتشاف أشياء خافية.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان الراحل عامر منيب، ويوافق تاريخ ميلاد 2 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 18-10-2021 على الصعيد المهني

تنصحك الأفلاك أن تخفف من انفعالاتك وتحمي حقوقك ولا تغامر.

حظك اليوم برج الميزان 18-10-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في مواجهة برجك وعليك أن تهتم بتهدئة الأجواء مع شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الموسيقار الراحل بليغ حمدي، ويوافق تاريخ ميلاده 7 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 18-10-2021 على الصعيد المهني

القمر بمنزل الصحة يدفعك للتحرك اليوم بديناميكية ونشاط وتنجح في علاج مشاكل عالقة.

حظك اليوم برج العقرب 18-10-2021 على الصعيد العاطفي

الفلك يساعدك على عمل توازن بين حياتك الشخصية والاجتماعية، فقط لا تتحدث عن أخبارك وحياتك الخاصة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب المطرب العراقي ماجد المهندس، ويوافق تاريخ ميلاده 25 أكتوبر.

حظك اليوم برج القوس 18-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الخامس يمنحك حماسا وإصرارا ويقظة ذهنية وسرعة بديهة وقدرة على الإقناع.

حظك اليوم برج القوس 18-10-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس في برجك تمدك بطاقة عاطفية وبقوة نفسية كبيرة، وتبرز أفكارك الأصيلة.

ومن أبرز مشاهير برج القوس المطربة اللبنانية ماجدة الرومي، ويوافق تاريخ ميلادها 13 ديسمبر.

حظك اليوم برج الجدي 18-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك قد يصيبك بالتوتر.. حاول أن تهدأ إذا وجدت نفسك تميل للعناد والمقاومة، وانتبه لخطواتك.

حظك اليوم برج الجدي 18-10-2021 على الصعيد العاطفي

قد تميل اليوم لاسترجاع الماضي وتغوص في الذكريات.. حاول أن تقاوم أي مشاعر سلبية.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان الكوميدي الراحل سمير غانم، ويوافق تاريخ ميلاده 15 يناير.

حظك اليوم برج الدلو 18-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يساعدك على إبراز مواهبك وتوطيد علاقاتك، وتشعر بمحبة الآخرين وبتقدير الزملاء والأقارب.

حظك اليوم برج الدلو 18-10-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الأصدقاء تدفعك للانطلاق متفائلا في كل صوب وتستمتع بالحب والتجديد والتنويع.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو المخرجة اللبنانية نادين لبكي، ويوافق تاريخ ميلادها 18 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت 18-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وإذا أردت اليوم أن تحقق ذاتك فلتذكر أن الطريق السليم نحو أهدافك هو العمل بدقة والتركيز.

حظك اليوم برج الحوت 18-10-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم ينصحك الفلك باعتماد اللباقة والدبلوماسية في أقوالك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة يسرا، ويوافق تاريخ ميلادها 10 مارس.