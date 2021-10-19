حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 19-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يعتبر الحب من الأمور الشيقة والممتعة للغاية مع مولود برج الجوزاء، فهو شخص مخلص وحيوي في الحب.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيًا

القمر في منزل أصدقاء العمل يمدك اليوم بالثقة في النفس، وتتصرف بشجاعة ويقف بجانبك المخلصون.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيًا

رغم التشوش.. الوضع الفلكي يمنحك اليوم مشاعر مشتعلة، وتسعد بتواجدك مع الأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان بيومي فؤاد، ويوافق تاريخ ميلاده 16 يونيو.