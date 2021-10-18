حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 18-10-2021 مهنيا وعاطفيا

تقريب وجهات النظر وإنهاء الخصومة بين الآخرين، أبرز صفات مولود برج الجوزاء الذي يتهم بالازدواجية كونها صفة أساسية في البرج، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيا

القمر في منزل المشروعات يمدك باليقظة والنضج وتحسم اليوم موضوعا حيويا.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيا

رغم التشوش.. تتمتع اليوم بروح منفتحة تدفعك للتواصل بحب مع الأحباب والأصحاب.

من أبرز مشاهير برج الجوزاء، لاعب ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح، ويوافق تاريخ ميلاده 15 يونيو.