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محافظة القاهرة تطلق أسماء الشهداء على عدد من المدارس

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الوطن
03:46 م | الإثنين 18 أكتوبر 2021
جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة فى جلسته المنعقدة اليوم، برئاسة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على إطلاق أسماء عدد من شهداء الوطن على بعض مدارس القاهرة.

وأفاد بيان صحفي للمحافظة اليوم، أن المحافظ وافق على إطلاق اسم البطل الشهيد أحمد عبد الوهاب على إبراهيم، على مدرسة المعادي الثانوية العسكرية بحي المعادي، والبطل الشهيد محمد يوسف محمد، على مدرسة بالدرب الأحمر، والبطل الشهيد رامي أحمد على هلال، على مدرسة لغات متميز بالتجمع في القاهرة الجديدة.

إطلاق أسماء عدد من شهداء الوطن على بعض مدارس القاهرة

كما وافق المحافظ على إطلاق اسم البطل الشهيد مصطفى عبدالله ياسين، على مدرسة مصر الحرة بكورنيش حلوان بحي المعصرة، والبطل الشهيد عمرو عبد المنعم إبراهيم أحمد خليل، على مدرسة الحسينية الثانوية بالعباسية في الوايلي،  والدكتور حسنين أبو زيد على مدرسة زهور مايو بنطاق حي 15 مايو.

وأشار المحافظ إلى أن إطلاق اسم الشهيد على المدرسة هو فخر للمنشأة مؤكدًا أن القاهرة لم ولن تنس أبدا شهداء الوطن وتسعى دائما لتكريم أسرهم الذين قدموا أغلى ما لديهم فداء للوطن .

وأضاف المحافظ أن نهج المحافظة هو وضع لوحات تذكارية داخل كل المدارس التى تحمل أسماء شهداء الوطن تتضمن نبذة عن الشهيد الذي تحمل المدرسة اسمه وصورة كبيرة له وتفاصيل تضحياته وظروف استشهاده ليكون نموذج يحتذى به.

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