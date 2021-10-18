حملة للكشف عن سوء التغذية والتوعية بكورونا في مدارس جنوب سيناء

أكد الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء، استمرار أعمال حملة الكشف عن أمراض سوء التغذية بمدارس المحافظة اليوم الاثنين، لليوم الثاني على التوالي، موضحاً أن المبادرة الرئاسية تهدف إلى الكشف عن الأمراض الناتجة عن سوء التغذية، مثل التقزم والأنيميا، وقال إن الطلاب المستهدفين هم طلاب المرحلة الابتدائية بمدارس المحافظة، ويبلغ عددهم نحو 10 آلاف طالب.

«رخا»: الحملة تشمل جميع المدارس من رأس سدر حتى طابا

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن الحملة بدأت أمس الأحد، ومستمرة حتى الأسبوع المقبل، للمرور على جميع المدارس الابتدائية، بدايةً من رأس سدر وحتى طابا، مؤكداً أن أي طالب يثبت إصابته بأي مرض، يجري على الفور صرف العلاج له بالمجان، ومتابعة حالتهم الصحية.

ندوة تثقيفية حول كورونا بمدرسة الأهرام التجريبية

كما وجه الدكتور أيمن رخا بتكثيف الندوات بالمدارس، وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وقامت اليوم إدارة الثقافة الصحية بالمديرية بتنظيم ندوة تثقيفية بمدرسة الأهرام التجريبية، بمدينة طور سيناء، عن فيروس كورونا المستجد، والتعريف به، والتنبيه عن الإجراءات الوقائية والاحترازية الواجب اتخاذها من الطلاب، لتجنب العدوى.

كما تم، خلال الندورة، التعريف بطرق النظافة الشخصية الصحيحة، وضرورة التباعد الاجتماعي، وضرورة استخدام الأدوات الشخصية لكل طالب على حدة، كما تم التعريف بمبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن أمراض سوء التغذية، والتي تشمل الأنيميا والسمنة والتقزم، وبدء انطلاقها بجميع مدارس المحافظة.

قام بالقاء المحاضرة الدكتورة سمية عناني، مدير الثقافة الصحية، وبحضور عبير الطباخ، مدير إدارة التربية السكانية والصحية بمديرية التربية والتعليم.

الكشف على 207 مرضى وتحويل 10 حالات لمستشفى أبو رديس

وأعلن الدكتور محمد قابل، مدير إدارة القوافل الطبية بمديرية الصحة، أنه تم توقيع الكشف على عدد 207 مرضى، وتحويل عدد 10 حالات لمستشفى أبو رديس المركزي، تضم التخصص المطلوب للمريض، بموجب خطاب تحويل، واستخراج قرارات علاج على نفقة الدولة، وذلك تسهيلاً على الأهالي.

جاء ذلك خلال القافلة الطبية التي جرت بوديان «الجوفة، وسهب» بمدينة أبو رديس، على مدار يومي الجمعة والسبت 15 و16 أكتوبر 2021، وضمت القافلة التخصصات الطبية (الباطنة – الجراحة – الأطفال – الجلدية – النساء والولادة – الأسنان – تنظيم الأسرة)، وتضم القافلة جميع التحاليل الطبية.

وتستمر القوافل الطبية العلاجية فى تقديم خدماتها للمواطنين في الأماكن التي يصعب الوصول إليها، وذلك على مدار العام، بجميع مدن ووديان محافظة جنوب سيناء.