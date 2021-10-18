أسعار ميتسوبيشي «إكلبس وإكسباندر» موديل 2022.. زيادة وصلت لـ10 آلاف

أعلن عدد من وكلاء العلامات التجارية للسيارات الملاكي داخل السوق المحلي عن ارتفاع في عدة طرز مختلفة للسيارات موديلات العام الجاري 2021 والقادم 2022 من الطرز المطروحة مؤخرا بالسوق المصري؛ ومن ضمن القائمة سيارتي ميتسوبيشي «إكلبس، و إكسباندر» موديل العام الجديد بزيادة رسمية تراوحت ما بين 5 آلاف جنيه وحتى 10 آلاف جنيه.

خلال السطور التالية ترصد «الوطن» قائمة الأسعار الرسمية لطرازي «ميتسوبيشي إكلبس» و «ميتسوبيشي إكسباندر» موديل العام 2022 في السوق المحلي، وأهم تجهيزات السيارتين من حيث القوة والأداء، حسب المُعلن من شركة «دايموند موتورز» الوكيل المحلي للعلامة اليابانية في مصر.

قائمة أسعار ميتسوبيشي اكليبس 2022

- تنتمي السيارة لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتتوافر بـ4 فئات مختلفة التجهيزات، بأسعار:

الفئة الأولى بسعر 430 ألف جنيه، بزيادة 5 آلاف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 460 ألف جنيه، بزيادة 5 آلاف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 500 ألف جنيه، بزيادة 10 آلاف جنيه.

الفئة الرابعة بسعر 550 ألف جنيه، بزيادة 10 آلاف جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي تربو، ينتج قوة قدرها 150 حصان، و عزم أقصى للدوران يصل إلى 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ 100 كم/ ساعة في غضون 8.6 ثانية؛ وتستهلك متوسط 6.7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم.

- تنتمي السيارة لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات MPV، وتتوافر بفئتين مختلفتين في التجهيزات، بأسعار:

الفئة الأولى بسعر 330 ألف جنيه، بزيادة 5 آلاف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 355 ألف جنيه، بزيادة 5 آلاف جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي، وينتج قوة قدرها 104 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 141 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 4 سرعات.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ100 كم/ ساعة في غضون 13.8 ثانية؛ وتستهلك متوسط 5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم.