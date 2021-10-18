خطوات إيجاد فرص عمل عبر مركز الكرمة للتوجيه الوظيفي في الإسكندرية

يبحث الكثير من الشباب عن الوظائف الخالية، الأمر الذي يمكن الحصول عليه بسهولة في الوقت الراهن، بعدما تم إطلاق مركز «الكرمة للتوجيه الوظيفي»، التابع لبطريركية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية، والذي افتتحه البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أمس، عبر تدوين المنشور الأول للمركز: «بنعمة المسيح وبصلوات القديس مارمرقس الكاروز، نعلن افتتاح مركز الكرمة للتوجيه الوظيفى اعتباراً من الإثنين 18 أكتوبر 2021 .. بالبركة البابا تواضروس الثانى».

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية خطوات الحصول على وظائف خالية عبر مركز الكرمة للتوجيه الوظيفي الذي يأتي تحت لواء بطريركية الإسكندرية، وبدأ عمله اليوم عبر فتح التسجيل وتقديم السير الذاتية عبر الانترنت ومن ثم يمر صاحب السيرة الذاتية بعدد من المراحل.

رابط التسجيل على مركز الكرمة للتوجيه الوظيفي للحصول على فرص عمل

ووفر مركز الكرمة للتوجيه الوظيفي رابط تسجيل عبر الانترنت لبدء أولى مراحل توفير فرص العمل والتأهيل لسوق العمل كي يكون الشاب على أتم الاستعداد للالتحاق بأي وظائف خالية تناسبه، وذلك عبر ذلك الرابط .

خطوات الحصول على وظائف وتأهيل من مركز الكرمة للتوجيه الوظيفي في الإسكندرية

- يتم فرز كل السير الذاتية المقدمة ويتم توجيههم لمجال العمل المناسب وفقا لقدراتهم، والوقوف على احتياجهم للتدريب من عدمه.

- سيتم التدريب على المهارات الشخصية (soft skills) لكل المتقدمين

- المرحلة التالية من التدريب هو التدريب النظري المتخصص بشكل محترف وفقا لأحدث الطرق والمواد العلمية لكل تخصص بالاشتراك مع مركز التدريب والمكاتب والهيئات المتخصصة في كل مجال وفقا لمتطلبات سوق العمل.

- المرحلة التي تليها وهي مرحلة التدريب العملي في المجالات المختلفة ويتم ذلك من خلال الشركات والهيئات المشتركة في هذا البرتوكول عن طريق تحديد التخصصات وعدد المشتركين المتاح تدريبهم داخل الشركات للاحتكاك بالواقع العملی.

- المرحلة الأخيرة والأهم وهي محاولة البحث عن الوظائف المناسبة لهؤلاء المشتركين المؤهلين جيدا لسوق العمل وفق خطة البطريركية وأن يصبح المركز ميناء الشباب الباحث عن التأهيل والتوظيف المحترف وهو الهدف الخدمى المراد تحقيقه من البطريركية والمقدم للمجتمع بالإسكندرية.