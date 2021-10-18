مديريات التعليم تكشف آليات البحث الاجتماعي للطلاب المستفيدين من معاش التضامن

أصدرت المديريات التعليمية، تعليمات للإدارات التعليمية بخصوص الحالات المعفاة من المصروفات الدراسية للعام الدراسي 2021 من أبنـاء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي والمساعدات والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك بعد تقديم ما يفيد ذلك، طبقاً للكتاب الدوري رقم «25» بشأن ربط تسليم الكتب الدراسية بسداد الرسوم.

التعليم: صورة بطاقة المعاش شرط تسليم الكتب لأبناء مستحقي معاش التضامن

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية تعليمات المديريات بالإجراءات التي يتم اتخاذها، وهي كالتالي:

1- يتقدم ولي الأمر أو المستفيد من معاش الضمان الاجتماعي إلى إدارة المدرسة «التربية الاجتماعية» بصورة ضوئية من الرقم القومي وبطاقة الصراف الآلي الخاصة بالمعاش بعد الإطلاع على الأصل.

2- يجهز الأخصائي الاجتماعي بالمدرسة كشفًا يوميًا للمتقدمين حسب النموذج المرفق وتسليمه عن طريق مندوب المدرسة إلى مكتب مدير الإدارة التعليمية يوميا، وحتي وإن كان العدد قليلا.

3. يجمع مكتب مدير عام الإدارة التعليمية، الكشوف الواردة يومي من المدارس وتسليمها في موعد أقصاه الساعة التاسعة صباحًا إلى إدارة التضامن الاجتماعي المختصة.

جميع الحالات المعفاة من المصروفات ليست بحاجة للإثبات إلا للأخصائي الاجتماعي بالمدرسة

4- يتسلم مدير الإدارة التعليمية نتيجة الفحص من إدارة التضامن الاجتماعي في موعد أقصاه الساعة الثانية مساء من اليوم نفسه.

5- تسلم الإدارة التعليمية نتيجة الفحص إلى مندوب المدرسة في اليوم ذاته.

6- مسؤول الحكومة الإلكترونية بالمدرسة يثبت حالات الإعفاء المستحقة على الموقع فور ورودها.

7- يتم تسليم الكتب الدراسية للمستحقين فور ورود النتيجة.

8- توجيه ولي الأمر بضرورة التوجه إلى مكتب البريد أو مكاتب التحصيل الإلكتروني لسداد الرسوم المقررة بقوانين.

9- بخصوص باقي حالات الإعفاء الواردة بالقرار يتم التعامل معها مباشرة بمعرفة الأخصائي الاجتماعي بالمدرسة بعد تقديم ولي الأمر المستندات الدالة على الاستحاق.